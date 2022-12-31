國安會議拍板還稅於民 行政院：通盤檢討研擬具體方案

因應國家經濟安全，蔡總統今天上午召開國安高層會議，行政院發言人羅秉成會後指出，經初步推估今年將增加4500億元稅收，不過其中約有700億屬地方政府稅收所有，非中央所能支配，剩餘3800億元如何使用，中央政府基於新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等影響，將從總體經濟的角度詳加權衡並妥善規劃。

羅秉成表示，為確保國家經濟安全，並減輕人民負擔，本次會議決定這3800億元將朝三個面向規劃：首先，除原本撥補額度外，將優先以其中1000億元為規模，增加撥補勞保及健保基金財務缺口，並另增加投資台電，進行電價補貼。

其次，另再以約1000億元拿來幫助受衝擊產業和族群，包括協助中小企業和傳統產業的升級轉型、加速國際觀光客來台旅遊、減輕民眾居住和交通的負擔、照顧農漁民生計權益農、加強照顧中低收弱勢族群，以及穩定民生物價等，以因應全球通膨及國際經濟的衝擊。

最後，剩餘約1800億元除預留一定財源以備不時之需外，在財政狀況允許下，可將一部分研議與全民共享的可行方案。

羅秉成表示，後續行政院及相關部會，將依本次會議總統指示政策方向，詳為盤點，妥為研擬各項具體方案及其財務規劃，並適時向國人報告。