普發現金額度有多少？蔡總統國安高層會議給答案

蔡英文總統今天上午在總統府召開國安高層會議，針對經濟議題進行研商。蔡總統表示，政府初步規畫，中央政府可運用之3800億元，可從三個面向規畫，首先將撥補1000億元至勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電，進行電價補貼；其次，再以1000億元額度，投注「加強韌性經濟方案」，因應全球通膨；最後剩餘金額約1800億元，在財政許可範圍內，會適時研議與全民共享的可行方案。

蔡總統指出，「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」，是執政團隊面對來年經濟挑戰的四大重要目標。財政部預估今年全國稅收可望超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元後，中央政府可運用的額度為3800億元。

會中除了做出3800億元將用於三大面向的結論，歸納提出第一波經濟民生因應措施外，也做成七項結論。分別為一、減輕居住負擔、提高居住品質，持續落實居住正義；二、擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔；三、加強照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務；四、協助傳統產業及中小企業朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型；五、強化農漁基礎設施，照顧農漁民生計權益；六、加速國際觀光客來台，明年目標600萬人次；七、持續穩定整體物價，特別關注日常所需民生品價格。