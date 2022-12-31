朝野都喊還稅於民 高嘉瑜：凸顯行政失靈的假議題

政府稅收超徵4500億元，朝野都喊出「還稅於民」，不過，民進黨立委高嘉瑜今天表示，「還稅於民」是假議題，實際上是凸顯行政失靈，預算編列出很大問題，導致稅入預算連兩年超過4000億元，政府應該要彌平貧富差距，解決高通膨、高物價、高房價問題，才是人民期待，不是大撒幣把錢花一花就沒事。

針對超徵稅收還稅於民，各界提出普發現金1萬元、振興券等方案，高嘉瑜則認為政府不該大撒幣，高嘉瑜表示，實際上這些所謂超徵稅額，都是政府應該要收的稅，主要是預算編列出現很大問題，凸顯行政失靈，導致讓民眾誤以為政府荷包滿滿，民眾日子苦哈哈，產生相對的剝奪感。

高嘉瑜表示，政府應該要注意貧富差距擴大的問題，有錢的人愈有錢，底層民眾對通膨、高房價等壓力卻是增加，國人平均四成家戶所得拿去繳房貸，沒有多餘支出做經濟消費，這是主要的問題。

蔡總統今天舉行國安高層會議，總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略，高嘉瑜喊話總統跟國安高層，能夠確實了解到貧富差距問題，如何透過相關政策協助經濟弱勢民眾過好年，這才是民眾最期待，不必大撒幣把錢花一花就沒事。

高嘉瑜認為，政府還有很多該做卻沒做的事情，例如長照政策、社會住宅等都需要錢，而且政府舉債光是防疫就編8400億元特別預算，前瞻建設也編列8800億元特別預算，舉債遠遠多於稅入的錢，在這樣情況下國人還是負債。