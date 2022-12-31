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還稅於民！何志偉主張發現金也發振興券「一魚兩吃」

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委何志偉今天表示，他主張政府還稅於民可以發現金，也可以發振興券，一魚兩吃，刺激國內經濟內需。本報資料照片
民進黨立委何志偉今天表示，他主張政府還稅於民可以發現金，也可以發振興券，一魚兩吃，刺激國內經濟內需。本報資料照片

因應國際政經變局，穩定經濟民生，蔡英文總統今天舉行國安高層會議，針對全球經濟動能減緩，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行研商。民進黨立委何志偉向總統喊話，他主張經濟成果全民共享，可以發現金，也可以發振興券，一魚兩吃。

何志偉指出，當全世界面臨疫情、戰爭、通膨、經濟動盪，要把經濟顧穩不簡單，政府稅收多4500億元，平均台灣每人多貢獻將近2萬元的稅金，代表我們的經濟的體質跟骨幹是有做起來。

不過，明年各項經濟指標讓人感到憂心，何志偉主張「一魚兩吃」，可以發現金，也可以發券，讓經濟安定，人心可以安心，大家過好年，明年視全球跟國內要經濟的狀態，可以印製不同振興券，主張不僅顧經濟，也是經濟成果全民共享，適時地提出政策工具，來刺激國內經濟內需。

何志偉 蔡英文

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