國民黨找李縉穎任竹市黨部主委 侯友宜這樣回應

國民黨主席朱立倫找曾為郭家軍、柯家軍，今年底才回復黨籍的前立委李嘉進之子李縉穎接任新竹市黨部主委。新北市長侯友宜表示，只要為國為民，好好努力打拚，都可以團結站在一起。

前立委段宜康指出，郭台銘應該解釋富士康爭議，不然漏洞會太大。侯友宜表示，郭台銘是一個在台灣對經濟帶動是很重要的領導人，對郭台銘的產業跟國家經濟，相信都給他很多加油跟鼓勵，相信郭台銘認真打拼，為台灣可以多做事。

對於朱立倫找李縉穎當新竹市黨部主委，外界認為是要藍白合、拉郭打侯，侯友宜表示，選舉都是一時的，這次選舉他看到新北市不分你我，不分族群甚至不分黨派，大家都團結在一起，好好為國家人民做事，他從以前到現在都秉持這樣的態度，所以每個人有每個人的角色，有每個人的工作，只要為國為民，好好努力打拚，都可以團結站在一起。