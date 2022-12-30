姜太公道場兔年國運籤出爐 警示蔡英文不改組恐整船溺水

癸卯兔年即將到來，陽明山姜太公道場今天請示國運籤，姜太公賜予「巽坤」卦，含意是新總統會是不得了的天選之人，台灣將會開創新格局，不過也警示當官者要有風骨，當進則進、當退則退，這個卦也在警告總統蔡英文，要趕快下決定，這時內閣若沒改組，整船可能溺水，恐不利於整體國家發展。

國運籤詩的內容為「玉出崑岡石，舟離古渡灘，行藏終有望，用舍不為難」。姜太公道場主席羅世新認為，整體而言符合國運現象，內容參考價值高。他解釋，兔年重點在於總統大選，新總統經千挑百選，是一位非常不得了的天選人才，第二句指船要離開原來停泊的灘頭，代表會開創新格局。

羅世新解析後兩句，用舍行藏出自論語，對於國內政局而言，內閣改組是時機到了，不要執著原有人事，如果這時沒換新、沒開創新格局，就可能整船溺水，同時提醒當一個士大夫要有風骨，被派任就好好做，該下台就下台。

對於2024總統大選，姜太公道場針對檯面上的政治人物一一請示。羅世新解釋國民黨方面，黨主席朱立倫會是藍營總統大選的重要候選人，不過目前運勢稍弱；新北市長侯友宜的民調排名第一，其卦象卻是凶卦，直呼非常奇怪，看起來侯不如想像順遂，困難重重，應是藍營選民對他存有疑慮。

台中市長盧秀燕運勢非常好，但她太客氣，應該更擔當、更大膽一點；反而中廣董事長趙少康是一個強砲，足以左右整個大選的重要人物。

羅世新指出，鴻海創辦人郭台銘的「龍珠」本含嘴裡，卻掉進水裡，還好龍珠還在，也就是說郭本來有好機會，可惜當時退出國民黨，也沒獲上屆提名，卦象呈現他下屆是還有意願角逐總統大位。

民進黨部分，羅世新提到副總統賴清德，目前雖不是綠營共主，最後會在各派系整合下，突破難關、脫穎而出；前副總統陳建仁的卦沒有賴好，但他有「新使命和新任務」，極可能會接任蘇貞昌擔任新閣揆。

羅世新說，民眾黨主席、前台北市長柯文哲想率團去大陸，在西北也就是北京奪標，但其政治實力不如以往，現在只是「小白」聯盟的頭，而非大白。