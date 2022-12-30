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米日古麗新疆「再教育營」劫後餘生新書發表 揭集中營暴行

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
商周新書「有去無回的地方」今天在立法院舉行發表會，立院人權委員會長王定宇（右）、秘書長吾爾開希（左）、商周出版主編余筱嵐（白衣者）在現場與作者米日古麗視訊、接受媒體提問。記者歐陽良盈／攝影
商周新書「有去無回的地方」今天在立法院舉行發表會，立院人權委員會長王定宇（右）、秘書長吾爾開希（左）、商周出版主編余筱嵐（白衣者）在現場與作者米日古麗視訊、接受媒體提問。記者歐陽良盈／攝影

維吾爾族女子米日古麗．圖爾蓀在新疆「再教育營」劫後餘生，目前流亡海外，她的經歷被紀錄在商周出版的「有去無回的地方：一個維吾爾女孩再新疆再教育營的真實經歷」新書中，今在立法院舉行發表會，由立院人權委員會長王定宇、秘書長吾爾開希等人跨海與米日古麗視訊對談。

提起在新疆遭遇的事，米日古麗仍情緒難掩，她說即使到了美國仍被跟蹤，「因為住的地方不安全」，2018年到2020年間就搬了七次家；2017年至今都未與在大陸的家人聯繫上，她說「這是一個折磨」，也知道中國政府絕對不會放過她，但自己絕不會停下對抗。

王定宇表示，本月27日立法院剛通過由他、王婉諭、林昶佐等跨黨派立委所提出的臨時提案，該提案要求行政院持續關注維吾爾族人權受侵害事件，且盡速研議和其他民主國家合作，對極權政府做出相應制裁。

吾爾開希指出，立院通過這份臨時提案，「形同台灣國會認定中共對維吾爾族進行種族滅絕」，展現了台灣對民主自由人權價值的重視，「最重要是要將譴責變成改變的力量，讓維吾爾人有天可以再獲自由」這樣的信念也是「有去無回的地方」作者米日古麗想告訴外界的。

立法委員人權委員會副會長范雲表示，維吾爾人受到的種族迫害已是國際議題，台灣身為國際民主陣營的一員，應為無法發聲的維吾爾人「大聲發聲」告訴各國世界正發生著種族迫害的暴行，閱讀這本新書能帶大家透過主角米日古麗的親身經歷，理解維吾爾人的遭遇與心情。

商周出版主編余筱嵐在立院發表會上介紹這本新書，指米日古麗曾獲獎學金到廣州念大學，還赴埃及開羅進修碩士學位，沒想到與丈夫帶著三個孩子回新疆探親後，命運卻失控了，她被送進「再教育營」，並在裡面遭遇可怕的經歷，米日古麗的故事是維吾爾人受到中共迫害的鐵證和縮影。

米日古麗以視訊方式和現場連線，坦言接受執筆者安德莉亞．C．霍夫曼訪談時，不斷想起在集中營內的回憶，當時全天被攝影機監控、不能說話、只能站著或蹲著睡覺、目睹同室獄友被強暴、殺害，甚至晚上做惡夢、大叫，「猶如神經病」，即便現在好多了，但仍害怕看到相關文字資料，就怕想起在大陸發生的回憶。

立委邱顯智說，德國新疆專家鄭國恩2021年6月曾指，中共在新疆實施大規模的強制節育，並將不願意裝子宮避孕器的婦女押在「再教育營」進行威脅與懲罰，這樣的作法已經合乎聯合國對於人口滅絕行動的定義。台灣國會維吾爾連線會長、立委林昶佐錄製影片表示，盼透過制度方面的力量，從立法強化對獨裁政權的壓力，表達對維吾爾人權的支持。

商周新書「有去無回的地方」今天在立法院舉行發表會，立院人權委員會長王定宇（右）、秘書長吾爾開希（左）、商周出版主編余筱嵐（白衣者）在現場與作者米日古麗視訊、接受媒體提問。記者歐陽良盈／攝影
商周新書「有去無回的地方」今天在立法院舉行發表會，立院人權委員會長王定宇（右）、秘書長吾爾開希（左）、商周出版主編余筱嵐（白衣者）在現場與作者米日古麗視訊、接受媒體提問。記者歐陽良盈／攝影
王定宇表示，本月27日立法院剛通過由他、王婉諭、林昶佐等跨黨派立委所提出的臨時提案，該提案要求行政院持續關注維吾爾族人權受侵害事件。圖／立委王定宇辦公室提供
王定宇表示，本月27日立法院剛通過由他、王婉諭、林昶佐等跨黨派立委所提出的臨時提案，該提案要求行政院持續關注維吾爾族人權受侵害事件。圖／立委王定宇辦公室提供

維吾爾 新疆 人權 林昶佐 吾爾開希

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