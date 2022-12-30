立委指內閣不適任官員若未撤換 恐「換湯不換藥」

民進黨九合一選舉失利，黨內外要求檢討聲不斷。民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，民進黨中央日前公布的檢討報告避重就輕、點到為止，像「給同溫層看的」；自家立委高嘉瑜說內閣改組要「團進團出」，同黨立委陳亭妃批行政院沒有檢討報告。時代力量立委王婉諭指，內閣中不適任官員若未撤換，恐怕也只是換湯不換藥。

王婉諭表示，無論行政團隊如何替換，在野立委都會秉持最嚴格的監督標準，持續在立法院為人民把關預算以及法案，現在是考驗執政黨改革決心的關鍵時刻，內閣成員中有許多不合格、又不願虛心接受監督的官員。