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立委指內閣不適任官員若未撤換 恐「換湯不換藥」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（中）。記者潘俊宏／攝影
時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（中）。記者潘俊宏／攝影

民進黨九合一選舉失利，黨內外要求檢討聲不斷。民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，民進黨中央日前公布的檢討報告避重就輕、點到為止，像「給同溫層看的」；自家立委高嘉瑜內閣改組要「團進團出」，同黨立委陳亭妃批行政院沒有檢討報告。時代力量立委王婉諭指，內閣中不適任官員若未撤換，恐怕也只是換湯不換藥。

王婉諭表示，無論行政團隊如何替換，在野立委都會秉持最嚴格的監督標準，持續在立法院為人民把關預算以及法案，現在是考驗執政黨改革決心的關鍵時刻，內閣成員中有許多不合格、又不願虛心接受監督的官員。

立委邱顯智說，有些官員確實不適任、須調整，內閣應徹底檢討，至於如何調整？行政團隊必須自己思考。民進黨立委范雲指出，內閣改組是總統權限，尊重總統權限，過完年後，相信蔡總統會做出最好的決定。

行政院長蘇貞昌（右二）今受訪說，選舉提名和選務不是行政院工作，作為行政團隊一分子，選舉慘敗應該負起責任。對於行政院長職務，他從不戀棧。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）今受訪說，選舉提名和選務不是行政院工作，作為行政團隊一分子，選舉慘敗應該負起責任。對於行政院長職務，他從不戀棧。記者劉星君／攝影

內閣 民進黨 王婉諭 邱顯智 高嘉瑜

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