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談民進黨敗選後檢討 日本學者小笠原提4錯誤：慰留蘇貞昌是失敗決定

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談民進黨敗選後檢討 日本神人學者小笠原提4錯誤：慰留蘇貞昌是失敗決定

聯合報／ 記者林政忠／即時報導
九合一敗選後，蔡英文總統（中）留任行政院長蘇貞昌（右）、宣布副總統賴清德（左）是總統接班人，牽動未來政局。本報資料照片
九合一敗選後，蔡英文總統（中）留任行政院長蘇貞昌（右）、宣布副總統賴清德（左）是總統接班人，牽動未來政局。本報資料照片

曾神準預估台灣大選的日本「神人級學者」小笠原欣幸昨天在臉書貼文，他原本預想這次地方選舉大敗，民進黨會重新整理明年總統大選的政局，但到目前為止一如往昔，民進黨在選後民調的支持率暴跌，和蔡英文總統的態度有關；敗選後，蔡辭黨主席、慰留蘇內閣，因此政權基本骨幹沒有變動，「這是失敗的」。

對於內閣改組呼聲，總統府昨天表示，明年1月立法院會期結束後檢討。行政院長蘇貞昌今天表示「從不戀棧」，行政院長的任免是總統的職權，未來會繼續深切檢討，痛切改正。

針對民進黨敗選後檢討，小笠原的專文直指「四大錯誤」：慰留蘇內閣、副總統賴清德太快成為接班人、失焦的敗選檢討、矛盾的抗中保台

小笠原指出，地方選舉的重點與人民生活相關，責任明明在行政院，卻留任行政院長，無法表現出政權反省的態度；從民調可見，蘇的支持度比蔡還低，蔡應該要接受蘇請辭，並表示將在1月公布新閣揆才對。正因這樣輕率的判斷，讓更換行政院長的輿論高漲，由於違反民意做事，所以在人事案上容易陷入僵局。

他也表示，民進黨成立選舉檢討小組，但從媒體報導完全看不出民進黨有在深刻檢討敗因或是要整頓體制，可以說是太輕易就決定讓賴清德當下任總統候選人的副作用；本來應該要讓賴對蔡政權進行批判，爭奪黨內對領導權的同時也可以促進對敗選的討論。

小笠原指出，檢討報告雖然有提及初選、烏俄戰爭、疫情等議題對政權的影響，但選民又不會看檢討報告，不在網路、媒體進行多方討論就沒有意義，「這次敗選後民進黨太安靜，好像想假裝敗選沒什麼大不了。」

他舉例說，蔡總統在敗選後表示「地方選舉跟總統大選是兩回事。」這是像他一樣的海外研究者分析選舉結果後講的話，不是總統在該反省的時候應該說的話，這樣只會讓民進黨遠離政權，前總統陳水扁跟馬英九政權都是這樣。

至於蔡總統12月27日召開兵役記者會，小笠原指出，這是對政權整頓邁進的一步，蔡政權怕延長兵役對青年票有影響，所以在選前只提了「抗中保台」卻不提兵役，這是很大的矛盾；在選舉打台獨名號往往是民進黨失敗的原因，但台獨派作為選舉的堅實基盤為選舉抬轎往往是才是民進黨勝利的關鍵。

小笠原也表示，2018年地方選舉大敗後，蔡總統大致放棄先前的形象，積極接受記者提問和網路採訪採訪與選民交流，讓她贏得2020年總統大選，但明年政局能否「重置」或「重啟動」，目前仍不清楚。

民進黨敗選後布局，日本「神人級學者」小笠原欣幸直指問題，慰留蘇內閣「是失敗的」。圖／擷自Yoshiyuki Ogasawara臉書
民進黨敗選後布局，日本「神人級學者」小笠原欣幸直指問題，慰留蘇內閣「是失敗的」。圖／擷自Yoshiyuki Ogasawara臉書

民進黨 蔡英文 賴清德 蘇貞昌 抗中保台

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