【重磅快評】個資外洩不給問不給查 綠官綠委藏貓膩

立委李貴敏日前為資安一事槓上代理內政部長花敬群，花指李的問題空洞抽象，擅自離開質詢台，還嗆李「羞辱官員」，挨轟囂張傲慢；事件持續發展，時力立委邱顯智接力，提列十點頗為具體的理由，要求內政部提出調查報告，結果竟遭綠委封殺，難道是此地無銀三百兩？花敬群所指的「空洞抽象」不給問也不許查，到底有何貓膩？

花敬群在備詢台的表現幾乎可以「素行不良」來形容，除了嗆李貴敏之外，之前面對立委高嘉瑜質疑居住正義議題，他也反嗆民代，直接退離備詢台，態度驕縱跋扈，可以說是綠朝相當突出的政務官。

近日有駭客在國外論壇宣稱要兜售來自台灣戶政網站的20萬筆個資，27日立委李貴敏質詢代理內政部長花敬群，花反指李的問題抽象，李嗆答詢「都是空話」，花反擊「妳問的可能才是空話」，花還不耐煩走下質詢台，李氣得飆罵，花走回台上怒嗆「千萬不要這樣羞辱我們，國家資料庫真的是用最高規格在執行戶政管理，妳不能這樣問問題，我不能接受。」

到底李貴敏問的是不是抽象，其實不是重點，個資外洩總是讓民眾擔憂，更何況有駭客公然兜售20萬筆國人的個資，如果得逞，就有將近百分之一的國人要遭殃，代理內政部長本來就有責任好好說明，縱使立委問得抽象，官員如何不能「具體」回答？讓國人知道真相，誠實不是最好的政策嗎？

李、花對嗆之後，時力立委邱顯智整理出10個重點，包括外洩的戶政資料筆數2,357萬2,055筆，2018年3月底，台戶籍人口數 2,357萬 1,990 筆，兩者僅相差65筆；依照外洩的宜蘭資料，最後一筆日期資料是2018年4月2日的遷入(MoveIn)紀錄，外洩資料的版本日應為2018年4月2日，外洩日可能是4月2日或之後等等10個要點。

邱顯智說，這10點是在資料外洩第70天後，經過多次質詢、預算溝通整理出來的資訊。如果花敬群說李貴敏的質詢抽象，那邱顯智花70天整理出來的10個要點，總算夠具體了吧？但是內政部並無對外正式說明，在立委關切後不願說明，在立委提出資料後，只說內容格式有差異，近年資網路並無遭駭客入侵洩漏，至於是否經由其他管道洩漏，正由檢調偵辦中。

官方的說法無疑證實確實出了狀況，否則案件怎會移到檢調偵辦？官員又怎能以「抽象」應對質詢，這麼大的事，行政院、數發部又何能持續神隱，寧非怪事？

最讓人不解的是，內政部一個字都不肯透露，國會議員質詢也不給問，立委花心思整理出10大要點，由時力黨團提案，要求內政部一個月內提出戶政資料外洩調查報告，結果四個案子竟遭民進黨立委全部反對。連這種事情也要護航，綠委是不是該出來好好說明清楚？