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影╱蕭景田遭通緝 朱立倫：望司法勿枉勿縱 對藍白綠一樣標準
國民黨中常委蕭景田29日遭士林地檢署通緝，引發社會譁然。對於行政院長蘇貞昌今日在屏東受訪表示，國民黨讓賄選、通緝犯還當中常委，說一套做一套是雙標。國民黨主席朱立倫出席嘉義市感恩茶會前受訪表示，國民黨一定是秉持尊重司法，也希望司法勿枉勿縱，對藍白綠一樣的標準。
朱立倫今天下午參加嘉義市長黃敏惠的感恩茶會，媒體問對於蕭景田涉及賄選，蘇貞昌提說會不會有兩套標準的現象？朱立倫表示，國民黨一定是秉持尊重司法，也希望司法勿枉勿縱，不管對藍白綠都是一樣的標準，他相信任何一位都要出來面對司法，面對社會大眾的檢驗。
蘇貞昌今日赴屏東被問及蕭景田遭通緝等黑金議題，蘇表示，黑金槍毒為國人所深惡痛絕，更不能讓有這樣的人來參與公職，來監督政府分配資源，也進一步指出，行政院會已經通過相關法律修改，送到立法院，希望國民黨也能全力支持，讓這個法案趕快通過，不要說一套做一套，又去提名有黑金槍毒背景的人來當議長、副議長。
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