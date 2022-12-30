邁向總統之路又靠近一步？朱立倫：無私無我 希望國民黨好

國民黨主席朱立倫今天下午參加嘉義市長黃敏惠在鈺通大飯店辦的感恩茶會；媒體問嘉義市長選戰贏的很漂亮，是不是對總統之路又靠近一步？朱立倫表示，對他來講沒有任何個人，無私無我，希望國民黨好。

朱立倫表示，對他來講沒有任何個人，他都是無私無我的希望國民黨好，相信黃敏惠也一樣，是不會考量個人，不是個人跟誰對抗，他相信黃敏惠是為了嘉義市全力打拚。