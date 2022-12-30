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邁向總統之路又靠近一步？朱立倫：無私無我 希望國民黨好
國民黨主席朱立倫今天下午參加嘉義市長黃敏惠在鈺通大飯店辦的感恩茶會；媒體問嘉義市長選戰贏的很漂亮，是不是對總統之路又靠近一步？朱立倫表示，對他來講沒有任何個人，無私無我，希望國民黨好。
朱立倫表示，對他來講沒有任何個人，他都是無私無我的希望國民黨好，相信黃敏惠也一樣，是不會考量個人，不是個人跟誰對抗，他相信黃敏惠是為了嘉義市全力打拚。
朱立倫認為黨就是要秉持著這樣的決心，他強調，在每一個工作崗位上好好做事情，朱立倫好好當總教練，國民黨現在還有兩場的補選正在進行，有機會黃敏惠也要到台北幫一下王鴻薇，接下來還有南投市立委的補選「我們一步一腳印」把每一件事情、每一場選舉做好，這比較重要。
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