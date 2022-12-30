民眾黨中評會主委林恕暉宣布退黨 「到該分手的時候」

民眾黨中評會主委林恕暉近日在媒體發表對黨務的看法和建言，引發討論，今中午他發表退黨聲明，指「到了該分手的時候」，坦承自己作法需調整，但直言黨職分攤金過高，支持者多為青年，試問多少人能負擔每年20萬元到100萬元不等的募款額度？

民眾黨文創部主任許甫昨在中廣節目「歷史易起SHOW」中表示，林恕暉近日在媒體上談論黨內事務，被黨員檢舉不實，中評會正在調查中，且若林到本月結束前未繳交黨職分攤金，依黨內規定將停權，但檢舉結果待中評會調查後決議。

林恕暉今中午發表聲明，宣布「開除自己黨籍」，並指民眾黨主席柯文哲數月前在內部會議說「誰家的狗，自己回去管好」言論，讓他的名字至今在網路上被與狗連結、熱搜，他說自己生肖屬狗，並沒有太在意，但母親和家族頗有怨言，當時他就有辭職的念頭，但礙於協助立委賴香伶參選桃園市長選戰，繼續留下來。

林恕暉說，近日很多黨內朋友傳訊息給他，指他在臉書上抒發心情或上廣電節目受訪說出了很多人不敢說的事，但坦言自己表達方式需要調整。他說在黨高層威權作風下，重要事件處理越來越不能討論，不知為何奮戰的同仁一個個失望離開，黨團七點半晨會越來越制式僵化、變得「無聊」，很多黨員認為黨的走向和當年標舉公開透明、民主參與的理想差距擴大，且內鬥更加劇，和他嚮往民主改革的從政理想已完全背離。

林恕暉說，自己選擇離開，但必須為還留下奮戰的戰友說幾句話，批黨內落入「金錢陷阱」，黨高層要求想擔任中央委員、中評委者必須繳納黨職分攤金，但民眾黨支持者多為20歲到40歲的年輕人，若想參與黨內決策，就要成為中央委員或中評委，但每年20萬到100萬元不等的黨職分擔金，對很多年輕人來說是龐大的壓力，試問多少人能負擔呢？

林恕暉說，很多人自掏腰包付黨職分擔金，也有人拒繳退黨，質疑是否「只有家族支撐、企業或財團背景者有能力募款、參選中央委員等黨職？」長此以往，不就是「為錢賭性命」歌詞說的「有錢人說話大聲，無錢人說話沒人聽」嗎？直言「這算哪門子的公平正義？」

林恕暉說自己近日的發言無非是希望民眾黨能反省、改革，勿忘初衷，成為「進步的第三勢力」政黨，但作法讓部分黨員難過、不舒服，負評他都願意接受，感謝黨栽培與孕育，自認對黨的付出無愧於心，建言若民眾黨貪圖近利、自失立場，終究會走向失敗，祝福各自有更美好的未來。