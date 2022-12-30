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林奕華明年2月接北市副市長 綠批一人佔兩位沒收補選

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立委林奕華預計明年2月接任台北市副市長，民進黨立法院黨團今天批評林奕華一人佔兩個位置，拖到明年2月目的是沒收立委補選，國民黨愧對大安區的選民。記者林縉明／攝影
國民黨立委林奕華預計明年2月接任台北市副市長，民進黨立法院黨團今天批評林奕華一人佔兩個位置，拖到明年2月目的是沒收立委補選，國民黨愧對大安區的選民。記者林縉明／攝影

國民黨立委林奕華預計明年2月接任台北市副市長，因立委剩餘任期不到1年，不再舉行立委補選。民進黨立法院黨團今天批評，國民黨為了避免黨內發生內鬥罔顧台北市大安區選民權益，放生市民、沒收補選，愧對台北市民，呼籲林奕華回頭是岸。

民進黨團副書記長林楚茵指出，蔣萬安上任台北市長後，還有一個副市長職位在等一個人，造成台北市副市長出現空窗期，甚至大安區一年沒有立委，林奕華一個人占兩個位置，卻說要把服務處留給某個立委，這是指定接班嗎？完全不尊重台北市民。

林楚茵批評，大安區是天龍國的天龍國，自從立委改為單一席次後，民進黨從來沒有在此區當選立委，對國民黨而言，大安區就是囊中之物，現在為了避免政治分贓、內鬥，乾脆直接蓋牌，沒收補選，國民黨有好好對待大安區的選民嗎？

民進黨團副幹事長林靜儀質疑，立法院本會期延會到明年1月13日，如果林奕華真的放不下她的法案，應該待到13日，為何要拖到2月1日才就職副市長，目的就是讓大安區無法立委補選，利用制度沒收選民補選的機會。

林靜儀喊話林奕華，不要把政黨利益放在前面，回頭是岸，不要先佔位置再落跑，還指定接班人服務，這樣算民主嗎？對得起上次投給妳的9萬多票的選民嗎？

台北市長 林奕華 民進黨

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