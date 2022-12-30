陳靜敏就職立委第三天 與40多個護理團體為護理權發聲

民進黨立委陳靜敏28日宣誓就職，今上午和40多個護理專業團體舉行記者會，為護理人員發聲，捍衛護理權，籲政府正視台灣護理人員權益。

陳靜敏表示，許多護理人員長期過勞、疲憊不堪卻看不到改善前景紛紛離職，世界多國都有護理師發起罷工潮或全國性的示威活動來表達訴求，要求護理勞動條件改善，在瑞士甚至透過公投決議促成政府投資護理教育，藉此增加學生人數並提高薪資與改善工作環境來留任護理師。

陳靜敏指出，台灣護理師低薪、工作環境差、高階教育不足，尤其血汗問題嚴重，醫療照護體系面臨崩壞危機。世界衛生組織公布2021年到2025年護理和助產全球策略方向，呼籲各國政府應在護理教育、領導、就業和服務四大方向投資護理。

中國民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，台灣職業護理師將近20萬人，佔全國醫事專業人員數61%，目前台灣醫院護理人力嚴重短缺，近兩年多來的新進護理師在求學期間因為疫情沒有足夠的實習時間，在現有臨床人力不足情況下，難以花更多心力指導新進人員，因此近來護理職場霸凌事件頻傳，護理師離職率也不斷上升。

中華民國精神衛生護理學會理事長劉玟宜表示，現有超過五千名護理師在各精神醫療相關機構或社區照護精神科病人，卻沒有健保給付，期待能將開設精神居家護理所入法，確保社區精神病人獲得可近有效的居家護理權，促進全民社會安全福祉。