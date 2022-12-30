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今年第3季全國房價負擔能力指標　負擔率首度超過4成

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部今天公布最新買房負擔指標，本季全國房貸負擔率為40.55%，較上季上升0.93%，較去年同季上升3.65%，房貸負擔率首度超過40%。本報資料照
內政部今天公布最新買房負擔指標，本季全國房貸負擔率為40.55%，較上季上升0.93%，較去年同季上升3.65%，房貸負擔率首度超過40%。本報資料照

內政部今天發布今年第3季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為40.55%，較上季上升0.93%，較去年同季上升3.65%，房貸負擔率首度超過40%，房價負擔能力由「略低」下降為「偏低」等級。

內政部表示，房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占中位數家戶可支配所得之比率，以呈現家戶房貸負擔情形。

內政部指出，本季全國中位數住宅價格自上季850萬元上升至860萬元，使負擔率增加0.47%；加上五大銀行平均購屋貸款利率由1.592%上升至1.721%，使負擔率略增0.49%；另中位數家戶可支配所得部分，則由87.72萬元增加87.80萬元，僅使負擔率減少0.03%。整體而言，本季全國房貸負擔率季增0.93%，主要是受到購屋貸款利率及中位數住宅價格上升影響。

在本季6都房貸負擔率部分，台北市及新北市房貸負擔率為67.07%及53.66%，較上季上升0.95%及1.25%，均為房價負擔能力「過低」等級；台中市為46.96%、台南市為40.16%，較上季上升1.42%及1.90%，為房價負擔能力「偏低」等級，其中台南市部分為首度超過40%；高雄市及桃園市則分別為37.49%及33.04%，為房價負擔能力「略低」等級。

此外，其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9個縣市。

內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，央行從今年3月起已連續4季升息，累計升息幅度為0.625%，民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升，對於未來還款負擔的影響。

內政部 新竹

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