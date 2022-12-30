花敬群退備詢台惹議 王世堅：會丟粉筆請他畫圈罰站
內政部長代理部長花敬群日前至立院備詢，和立委李貴敏為個資議題槓上，李頻頻打斷花回應，狂罵「你什麼東西」、「民主之恥」，花一度退出備詢台，引發討論。台北市議員王世堅今受訪時說，如果是他就會丟一根粉筆，請他畫圈圈罰站。
日前有駭客宣稱，要兜售來自台灣戶政網站的20萬筆個資。花敬群28日至立院備詢，李貴敏頻打斷花的回應，並跳針問「如何確保個資？」花敬群說李的問題抽象又不著邊際，便走下質詢台，讓李貴敏狂罵「你什麼東西」、「民主之恥」，花則不斷回應「謝謝指教」。
王世堅今早陪同民進黨台北市立委第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農赴松江市場掃街時受訪。王世堅說，如果在台北市議會，花敬群早就被轟出去了，他還會丟一根粉筆，請花畫一個圈圈，站在那邊罰站。吳怡農則說，他不清楚為什麼花會離開備詢台。
另外，針對立委陳亭妃昨說，民進黨九合一選後檢討，沒有提到蔡總統與行政院長蘇貞昌，立委高嘉瑜也希望蘇貞昌可以「團進團出」。
王世堅則表示，民主政治就是責任政治，11月26日民進黨選輸，責任政治負責的最高首長，就應該下台負責，「我已經講過太多次，我覺得我畢竟在台北市議會，我管不到他們行政院的事情」，所以才力推吳怡農，希望他把民間聲音帶到行政院去。
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