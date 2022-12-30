獨／藍白合起手式？李縉穎回國民黨 接任新竹市黨部主委

藍白合作起手勢？國民黨在新竹市長一役失利後，黨主席朱立倫決定找曾為郭家軍、柯家軍，今年底才回復黨籍的前立委李嘉進之子李縉穎接任新竹市黨部主委。年僅37歲的李縉穎不僅成為國民黨現任最年輕的黨部主委外，也因與新竹市長高虹安熟識，未來將作為國民黨與高溝通的橋梁。

據了解，該人事案由朱立倫親自找李縉穎面談，直接拍板定案。朱立倫任命李縉穎等黨內年輕人到地方歷練，除了負責黨務和選務外，也將培養成未來可在當地參選議員、立委或縣市長的人才。

國民黨中常會去年11月17日通過同舟計畫，2019年9月因違紀參選立委被開除黨籍的李縉穎獲「刑期減半」，原要6年才能回黨，藉由同舟計畫在今年底回復黨籍。原本去年一度傳出李將進駐國民黨秘書長黃健庭辦公室，不過最後無疾而終，今年回黨後朱立倫決定讓李先到地方擔任要務。

李縉穎畢業於台灣大學經濟學系，並取得英國倫敦政經學院中國研究碩士。2020年代表民眾黨參選新北市土城、三峽立委，過去曾任台北市前市長柯文哲市長室主任研究員，以及鴻海創辦人郭台銘政策辦公室主任等職務，負責民調、大數據分析，更是當年規畫執行「郭柯合」的推手。

李此次被安排到國民黨新竹市黨部擔任主委，朱立倫除了考量李的科技背景適合新竹外，也希望年輕人到地方歷練。黨務人士分析，此任命案不僅加深了國民黨與柯文哲、郭台銘之間的連結與溝通管道，更開啟藍、白未來合作的契機；而朱立倫與柯文哲之間是否有默契，也著實耐人尋味。

據了解，朱立倫此次派任與新竹沒有太多淵源的李縉穎，可預見在未來的黨部主委布局上，黨中央將拿回對地方的控制權，尤其是在正副議長選舉跑票事件過後，所謂的「專職主委」會愈來愈多，加強黨中央與地方的連結。