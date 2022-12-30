2024總統大選結局？ 前綠委許國泰大膽爆出「驚人預言」
民進黨在九合一大選慘敗，拿下創黨以來最差成績，檢討小組將原因歸咎於黑金、重大治安事件、前新竹市長林智堅論文案，以及網路文宣戰等。對此，前民進黨立委，同時也是許信良胞弟的許國泰爆出驚人預言。
許國泰昨（29）日在廣播節目《POP搶先爆》中提到，反對民進黨是因為現在的多數暴力，完全違背當初創黨精神，如果黨意大於民意，這個黨就像現在這樣，8年可能就要下台，「一個政黨要永遠尊重民意，若沒有站在民意的立場，大家不可能支持你」。
許國泰談到如果民進黨在2024總統大選要贏，就一定要好好改革，就連總統蔡英文自己也要改，不是只有副總統賴清德要改而已。他也直言，接下來要看賴清德敢不敢大刀闊斧去做，因為他的本命區是台南市，「但他目前敢到台南市開刀嗎？如果不敢，就沒有辦法改變情勢」。
許國泰接著大膽預言，「以現在的民意來講，2024民進黨是一定輸」。不過，他也坦言距離大選還有一年多的時間，民進黨可以努力挽回民意，例如政府官員有弊案就抓，不能只抓反對黨的，因為如果想要贏，就不能和民意為敵。
許國泰透露許多民進黨支持者都說要支持本土政黨，但他認為要能讓台灣永續經營，這樣才叫做「本土」。針對總統蔡英文曾提到2024跟她沒有關係，他質疑這樣怎麼能算是本土？他強調不是台灣人的政黨就叫做本土政黨，而是要真的關心台灣本土，對於台灣的未來有在規畫，這樣的政黨才能稱為「本土」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言