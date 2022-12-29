王美惠爭取義消「誤餐費」 多數縣市調高達每餐100元

義勇消防人員獲更好照顧！立法院本會期擔任內政委員會召委的王美惠，排定「義勇警消人力召募、人員培訓、裝備器材及津貼發放規定」議題，要求消防署要與各縣市政府協調，全面提高義消「誤餐費」；王美惠指出，除了南投、金門外，成功爭取其餘各縣市都調高為每餐100元。

王美惠質詢表示，因應現今物價水準，要讓義勇消防人員在執行勤務時，均能獲得更好的照顧，公務機關餐費已經調增到1餐100元，但義消人員出勤誤餐費，卻還是多年未調整，全台多縣市還是以80元為上限。

王美惠也在立院提案，經消防署協調各縣市政府，嘉市在明年起將義消誤餐費調高至100元，新竹市、新竹縣、雲林縣及嘉義縣也會同時調整，現剩下南投維持80元，金門調漲至90元，其餘全台各縣市皆為100元。

另，王美惠也接獲基層消防人員反映，消防員均有兩套消防衣，第2套屬於備品，以備不時之需，但備品常有老舊、破損之情事，已要求消防署針對消防人員第2套備品品質管控，進行全台盤點，並要求消防署提出改善方案報告。

王美惠在中央還持續爭取嘉市消防救災設備更新、人力補充等預算，未來「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫（2024年到2026年）」中，嘉市預計汰換水箱消防車750萬元、救助器材車1300萬、30公尺以上雲梯車2850萬等，補助汰換總經費約5000萬元，更新與充實各項消防設備，進一步保障消防弟兄的打火安全。