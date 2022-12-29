民進黨嘉市黨部建請開除黨籍 徐文志回擊：淪打壓異己工具

民進黨立委王美惠服務處主任徐文志，遭控嘉義市長選舉期間涉支持藍營市長黃敏惠，民進黨嘉市黨部今晚開執委會，決議將徐文志違紀助選案，送交評議委員會，建請開除黨籍。對此，徐文志回應，自己早宣示退黨，並批嘉市黨部淪為黨內派系打壓異己的工具。

徐文志今晚發表4點聲明全文如下。

寒冬臘月，我與嘉邑行善團的志工正忙於到戶送暖。然而今晚民進黨嘉義市黨部執委會的新聞稿中，未反映會中執委的不同意見。毫無底線的政治廝殺，實在令人寒徹心扉。

我在12/21的聲明中早已宣示退黨，而今嘉義市黨部卻再大張旗鼓，以將我開除黨籍的方式卸責；政治不外乎人性，市黨部花式甩鍋，根本無法遮掩敗選後的心虛與醜態。我謹在此表示4點聲明，敬請媒體朋友惠予披露：

1. 我從未在公開的群組中評論嘉義市兩黨市長候選人的優劣，也從未公開發表不利於民進黨候選人的言論！私底下與一位朋友一對一的私訊，卻被盜圖出來，成為有心人利用的工具，我也是受害者。倘若盜圖私訊可以做為開除黨籍的理由，以後所有黨員的每則私訊，是否都要經過審查才能發出？試問，台灣是箝制言論自由的共產國家嗎？

2. 我過去和黨籍候選人在網路上的糾結，在此次選戰中一直隱忍未發，亦從未對外披露，此即是我沒有阻礙輔選團隊努力，選戰中我一直噤聲不語，就是最好的證明。我既未參與兩黨市長的競選活動，也未涉足選戰，戰犯之說太荒謬，顯係別有用心！

3. 我從2013年首任嘉義市小英之友會會長，組織百工百業及社會上中道、理性的力量為民進黨拓展票源。2020年響應小英總統號召菁英入黨，倡議以社會力務實改革，一路走來，自忖無愧於初心。而嘉義市黨部黃家與中常委陳茂松在數次選戰中又出多少力？有何臉面指責別人為戰犯？嘉義市黨部已淪為黨內派系打壓異己的工具，更逼使曾為民進黨盡力輔選的黃敏修議員退黨明志，個人深表痛心與不捨！

4. 我加入民進黨，非為貪圖黨公職之權位而來。爾後何去何從，也尚在未定之數。我現在全心投入嘉邑行善團的志業，以實際行動行善利他、關懷弱勢、愛台灣、愛鄉土。對於那些濫用權力，在政治利益中殺伐的人。要如何為自己找卸責的理由，將莫須有的罪名栽贓給我，只能說社會自有公道，也自有公評。本人來去坦蕩，一切隨緣！