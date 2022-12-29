民進黨嘉市黨部開鍘！王美惠兩名大將遭開除黨籍

民進黨立委王美惠服務處主任徐文志，遭控嘉義市長選舉期間涉支持藍營市長黃敏惠，民進黨市黨部今晚召開執行委員會，會中決議將徐文志違紀助選案，送交評議委員會，建請開除黨籍。另，王美惠服務處首席顧問、議員黃敏修涉正副議長選舉違紀跑票，也建請中央執行委員會將他開除黨籍。

民進黨市黨部指出，黨中央來函，中常委陳茂松於中執會檢舉王美惠服務處主任徐文志於選舉期間在網路社群替黃敏惠助選一事，依本黨紀律評議裁決條例，交付所屬地方黨部處理；市黨部今開執委會，因主委黃露慧請假，委員互推由黃盈智擔任主席。

市黨部表示，此案於會中，與會委員一致認定徐文志違紀助選案證據確鑿，觸犯黨內紀律評議裁決條例第15條第1款「公開發表支持非本黨提名候選人之言論」的違紀助選行為，與會12名委員，其中11人同意此案送評委會建請除名，另1明同意送評委會但不表示意見，決議通過送交評議委員會，建請予以除名處分。

另有執行委員提出臨時動議，建請黨中央就立委王美惠服務處首席顧問黃敏修，獲民進黨提名參選並當選議員，卻違反黨團「一致性投票」決議，公開跑票並發文公開抨擊本黨中常委，嚴重損害民進黨形象一事，建請中央執行委員會依黨章規定予以除名處分；此臨時動議也獲得與會委員一致通過。