綠委成功爭取調高義消誤餐費 消防設備升級明年有利多

民進黨立委王美惠今天說，自己長期關心警義消防相關福利，因此提案要求提高義消誤餐費，經過內政部消防署協調各縣市政府，嘉義市終於在明年起將義消誤餐費調高至100元，新竹市、新竹縣、雲林縣及嘉義縣也會同時調整，現在僅剩下南投縣維持80元，金門縣則調漲至90元。

王美惠今天透過新聞稿說明，自己長期關心警義消防相關福利，她在這個會期擔任立法院內政委員會召委，並且曾經在今年10月26日排定「義勇警察、義勇消防、民防團隊編組及防災救難團體之人力召募、人員培訓、裝備器材及津貼發放規定、發放情形等相關事宜」專題報告。

王美惠質詢時指出，因應現今物價水準，要讓義勇消防人員在執行勤務時，均能獲得更好的照顧，而公務機關餐費已經調增到1餐100元，但義消人員出勤誤餐費卻多年未調整，全台多縣市還是以80元為上限。

對此，王美惠提案要求消防署與各縣市政府進行協調，全面提高義消誤餐費，強化義消相關福利。

王美惠說，經過內政部消防署協調各縣市政府，嘉義市終於在明年起將義消誤餐費調高至100元，新竹市、新竹縣、雲林縣及嘉義縣也會同時調整，現在僅剩下南投縣維持80元，金門縣則調漲至90元。

王美惠表示，政府的力量有限，但是民間的力量無窮，要讓義勇消防人員執行勤務獲得更好的福利及保障，感謝他們守護國人的生命安全。

王美惠強調，工欲善其事，必先利其器，自己也接獲基層消防人員反應，消防員均有2套消防衣，第2套屬於備品，以備不時之需，但是備品常有老舊、破損的情事，她已經要求消防署針對消防人員第2套備品品質管控，進行全台盤點，並且要消防署提出改善方案報告。

王美惠說明， 無論是提高義消人員誤餐費，還是更新消防設備，都是要讓消防單位更有能力，希望維護公共安全，進而減少災害造成的人員傷亡，同時也能保障自身安全，自己也在中央也持續爭取嘉義市消防救災設備更新、人力補充等預算。

王美惠也說，未來在汰換老舊消防車輛第二期中程計畫（112年至115年），嘉義市預計汰換水箱消防車（750萬元）、救助器材車（1300萬）、30公尺以上雲梯車（2850萬）等，補助汰換總經費約5000萬元，包括更新與充實各項消防設備，進一步保障消防弟兄的打火安全。