蔡總統31日召開國安高層會議 元旦談話向外界說明

總統府發言人張惇涵今天表示，為因應國際政經變局，穩定經濟民生，蔡英文總統預計將在12月31日上午9點，於總統府召開國安高層會議，針對全球經濟動能減緩，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行研商，會後預計將先以新聞稿方式說明會議結論。

張惇涵表示，蔡總統也將在隔天出席元旦總統府升旗典禮後，在1月1日上午8點30分，於總統府內發表新年談話，進一步向各界報告說明。隨後蔡總統與副總統賴清德也將於上午9點在敞廳發放春聯及紅包袋，給當天參觀總統府的朋友新年祝福。

另關於內閣人事相關議題，張惇涵回應，蔡總統府已多次表達，下一個階段的內閣佈局，將在立法院會期結束後進行檢討。目前傳聞皆屬臆測，若有定案將向社會報告。