政治人物信任度拿第6名 朱立倫：國民黨強最重要

美麗島電子報民調指出2024指標性政治人物信任度，國民黨主席朱立倫拿到第六名。對此，朱立倫下午陪台北市立委補選候選人王鴻薇掃街時指出，對他來講，「我最關心的是國民黨最強最好、我們的選將最強最好」。

朱立倫說，他完全不重要，要抹黑都沒關係，最重要的是國民黨強、候選人強，最重要，今天他作為總教練，最要最重要的目標就是王鴻薇當選，「要罵就罵朱立倫、支持都支持王鴻薇。」

朱立倫今天是王鴻薇宣布參選後，首次陪王鴻薇掃街，朱立倫指出，只要王鴻薇需要，他隨時都ready準備好，今天中午也再一起參加活動，只要對王鴻薇有幫助，全黨大家一起努力，最重要的，就是要把台北市這一席立委守下來，對蔣萬安市長，對整個台北市民最有幫助。

另外，國民黨籍士林北投區黨部執行長曾繁川、中常委蕭景田涉嫌拿1萬元現金買票，因蕭景田遲未到案，士林地檢署今午發布通緝。媒體問朱立倫，黨中央會有何作為？朱立倫說，他的態度一向非常清楚，尊重司法的調查，也呼籲檢方毋枉毋縱，不管藍白綠，希望檢方都能夠一律公平對待。

資深媒體人趙少康說，議長選後「只見跳船不見同舟」，朱立倫對此說法表示，黨內還是團結最重要，對於同志在選舉過程當中，大家的辛勞，非常地感謝，對於極少數違反黨紀的，一定嚴格處理，最重要就是團結努力，一起勝選 ，希望大家都秉持這樣的決心。

至於國民黨黃復興黨部主委季麟連，被爆參加統促黨舉辦的慶祝活動，朱立倫指出，季將軍已經說得很清楚，他是私人活動，私人朋友邀請，但國民黨立場都很清楚，就是捍衛中華民國、保衛民主自由、維護台海和平。