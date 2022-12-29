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專訪談到2024總統大選 連戰：不相信民進黨還可複製「抗中保台」

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
考試院前院長許水德去年舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供
考試院前院長許水德去年舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

前副總統、國民黨前主席連戰將在明年出版「連戰回憶錄」，「遠見」今天刊出連戰專訪，連戰透露中國國家主席習近平曾在「馬習會」前一年，向他詢問與前總統馬英九會面的可能性，表示習早對兩岸領導人會晤有所期待。談及2024，他則認為，民進黨無法再複製2020的「抗中保台」策略。

連戰表示，自己曾六次會晤中國國家主席習近平。連戰回憶，2014年2月他們在北京見面時，習近平主動問起「馬習會」的可能性，他回答「樂觀其成」。後來，馬習會真的在2015年11月實現，可見習近平早已對此種層級晤面的期待。

連戰被問及2024年總統大選，國民黨能以什麼樣的兩岸政策來推動和平，獲得選民支持？他表示，俄烏戰爭給台灣人民很深刻的警醒與啟示，「台海要不要戰爭？年輕人要不要上戰場？」連戰認為，要和平就要對話，唯有對等、尊嚴的對話，才能降低敵對關係，重啟兩岸兩會會談，以及互惠互利雙贏的兩岸經貿文化交流合作。

連戰也認為，「我不相信民進黨還可複製2020年『抗中保台』的芒果乾（亡國感）策略來奏效」。

連戰也在「遠見」專訪重申，「對話不是投降，和平不是屈辱」，必須站穩中華民國及愛台灣的立場，並強調九二共識仍是兩岸和平的基礎與復談的機會。連戰說，政治對話無可迴避，也是兩岸結束敵對狀態，讓台海不再生波的機會。

連戰 馬習會 習近平 國民黨

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