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蔡總統睽違745天受媒體訪問 「實問虛答」再顯矛盾

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

總統時隔745天終於再度接受媒體訪問，也一口氣回答記者25個提問，但可惜的是，面對民眾關心的敗選檢討，如內閣改組等議題，仍是一套實問虛答的太極拳，難免讓人覺得誠意不足，一位參與記者會的記者歎說。特別是蔡英文談到許久未接受媒體訪問的原因時，居然回說「疫情」，也讓網友質疑說，疫情就能狂跑選舉行程？

實問虛答仍不少

蔡英文27日親自主持兵役政策調整記者會，當被問及為何這麼長時間未接受媒體提問，她表示，是因為過去一段時間受疫情影響，未來也會考慮來安排。

前述記者受訪時表示，正面來說，此次記者會顯示總統終於聆聽民意，並讓記者「問到飽」，更沒有設定議題。反而是有些記者自我設限，沒有提到爭議的論文門與敗選咎責問題。

該記者分析說，總統還是有不少實問虛答，如完全迴避內閣改組的問題、回答副總統賴清德優點也只是輕描淡寫說「大家都知道」，空泛的回答讓記者們很難下筆，他希望如果總統未來再召開記者會的話，能有更掏心掏肺的表達。

盼總統能走入民間

台灣民意基金會董事長游盈隆也於臉書表示，蔡總統記者會的總體表現，其實傳達了一個清楚的訊息，那就是，「我蔡英文還是總統，我還是老大，沒有跛腳，也沒有人可以取代我。一言以蔽之，蔡英文還是蔡英文。」

前述記者也分析說，長期以來，總統與民間的對話都是上對下的單向溝通，在她臉書上的留言也都已讀不回，由此可以看到總統的心態，直到敗選才覺得要回來與民眾進行溝通。

另一位現場採訪的記者受訪時也說，蔡總統在記者會中還跟在場記者開玩笑說「又不是不給問，以後還有機會」，反而凸顯之前745天未接受訪問的矛盾。

這位記者嘆說，總統不用到立法院接受質詢，唯一能監督總統的就是媒體的「第四權」，總統應展現更大的溝通誠意。他期盼未來記者會能固定、常態舉行，總統也能多多走入民間，與人民搏感情才是。

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蔡英文 記者會 疫情

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