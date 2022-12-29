民眾黨中評會主委揭柯文哲「國王新衣」 檢討不得？

民眾黨中評會主委林恕暉今上中廣節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋訪問，提到與黨內關係生變始末，並指民眾黨建立了制度，卻沒有照著制度走，若不能徹底檢討，2024選情堪憂。林說自己當烏鴉，成為那個「說國王沒有穿衣服的小孩」。

林恕暉指，民眾黨的制度應該是中央委員會和中評會兩套系統，但建立了制度卻未照著制度走，關鍵就是黨主席柯文哲；因為柯來自急診室，習慣快狠準，容易導致一人權威式的決定。

林恕暉表示，每個人都有不同觀點，他說他看到的事實，基於職責必須說，但沒人理，只好在臉書上說。林坦言，民眾黨九合一選舉選得不好，選舉結果和黨內預期的差距很大，本來希望在六都都能成立議會黨團，但只有台北有議會黨團。

林恕暉表示，民眾黨不能只靠柯文哲，必須培養其他政治明星，也應深刻檢討這次九合一選舉，比方如何挽救因高虹安事件遭挫的清廉形象、提名策略是否有問題，提了不適合民眾黨形象或跟黑金掛鉤的人，以及選舉模式上是否過度重視柯個人、黨的資源是否做合理的分配和運用等。

王淺秋說，民眾黨內部溝通管道不暢通，都用發新聞稿或臉書的方式「溝通」，且九合一選舉後沒聽到什麼檢討柯文哲的聲音，多是檢討蔡壁如的聲音，是否因為民眾黨是因柯才成形的，所以柯文哲「檢討不得」？

林恕暉回答，「妳已經講出問題了」，他說自己不是想檢討「人」，是想檢討事情本身，接著才是談誰該負責，負責的方式不是請當事人下台，而是討論出做錯了什麼，然後才能改變。「如果連做錯什麼事都沒辦法處理，如何改變呢？」

林恕暉談高虹安事件，表示自己在賴辦，沒有公積金等情事，高辦的事他不清楚，但以中評會的角度，中評會當然會希望聽聽高虹安和相關人的說法，且他們也有義務要對黨說明，司法程序和認定是一回事，「但黨內程序該走的還是要走啊。」