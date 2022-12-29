快訊

南韓高速公路隧道路段車禍釀大火！濃煙竄天至少6死20傷

跳槽三立出事了！前民視一哥「慘遭武行踢爆」跪地送醫

台灣浩鼎創辦人、董事長張念慈今上午突發心臟病猝逝 享壽72歲

民眾黨中評會主委揭柯文哲「國王新衣」 檢討不得？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨中評會主委林恕暉（右）今上中廣節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋（左）訪問。圖／擷取自youtube直播
民眾黨中評會主委林恕暉（右）今上中廣節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋（左）訪問。圖／擷取自youtube直播

民眾黨中評會主委林恕暉今上中廣節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋訪問，提到與黨內關係生變始末，並指民眾黨建立了制度，卻沒有照著制度走，若不能徹底檢討，2024選情堪憂。林說自己當烏鴉，成為那個「說國王沒有穿衣服的小孩」。

林恕暉指，民眾黨的制度應該是中央委員會和中評會兩套系統，但建立了制度卻未照著制度走，關鍵就是黨主席柯文哲；因為柯來自急診室，習慣快狠準，容易導致一人權威式的決定。

林恕暉表示，每個人都有不同觀點，他說他看到的事實，基於職責必須說，但沒人理，只好在臉書上說。林坦言，民眾黨九合一選舉選得不好，選舉結果和黨內預期的差距很大，本來希望在六都都能成立議會黨團，但只有台北有議會黨團。

林恕暉表示，民眾黨不能只靠柯文哲，必須培養其他政治明星，也應深刻檢討這次九合一選舉，比方如何挽救因高虹安事件遭挫的清廉形象、提名策略是否有問題，提了不適合民眾黨形象或跟黑金掛鉤的人，以及選舉模式上是否過度重視柯個人、黨的資源是否做合理的分配和運用等。

王淺秋說，民眾黨內部溝通管道不暢通，都用發新聞稿或臉書的方式「溝通」，且九合一選舉後沒聽到什麼檢討柯文哲的聲音，多是檢討蔡壁如的聲音，是否因為民眾黨是因柯才成形的，所以柯文哲「檢討不得」？

林恕暉回答，「妳已經講出問題了」，他說自己不是想檢討「人」，是想檢討事情本身，接著才是談誰該負責，負責的方式不是請當事人下台，而是討論出做錯了什麼，然後才能改變。「如果連做錯什麼事都沒辦法處理，如何改變呢？」

林恕暉談高虹安事件，表示自己在賴辦，沒有公積金等情事，高辦的事他不清楚，但以中評會的角度，中評會當然會希望聽聽高虹安和相關人的說法，且他們也有義務要對黨說明，司法程序和認定是一回事，「但黨內程序該走的還是要走啊。」

王淺秋開玩笑說「柯文哲的新衣被黨員給揭穿了」，林恕暉表示，他目前仍是民眾黨員，黨內第一屆中評會主委任期至明年1月31日；他會負起該負的責任，民眾黨中評會最近也在討論他的案子，自己是當事人所以自行迴避，沒有參與討論，最後怎麼做由黨內中評會決定。

民眾黨中評會主委林恕暉（右）今上中廣節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋（左）訪問。圖／擷取自youtube直播
民眾黨中評會主委林恕暉（右）今上中廣節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋（左）訪問。圖／擷取自youtube直播

民眾黨 九合一選舉 柯文哲 王淺秋

延伸閱讀

北市環狀線經營權到明年1月底 侯友宜：會交接順利

外傳柯文哲擬用「新故鄉」成立基金會 他急發聲明反對

沒柯文哲茫茫然？王世堅吐真心話：過去整他，現被整剛好

直擊柯文哲重返台大上班首日 快走16分鐘 沒騎世堅小摺

相關新聞

民眾黨中評會主委揭柯文哲「國王新衣」 檢討不得？

民眾黨中評會主委林恕暉今上中廣節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋訪問，提到與黨內關係生變始末，並指民眾黨建立了制度，卻沒有...

這麼多行人在斑馬線上遭「路殺」 政府還要民眾自求多福？

前天台中市發生一家三口在斑馬線上遭公車撞擊，母子喪命，爸爸雖逃過一劫，但妻兒數分鐘內在接連過世，實屬人間至悲。 今年前十月有多達300名行人因交通事故死亡，多起行人在斑馬線上遭撞身亡，此次台中市的公車事故並非偶發事件。近年國內出現多起斑馬線上重大交通事故，行人傷亡慘重，之前新北市有情侶檔在斑馬線上遭小貨車追撞，女子當場就失去生命跡象；一年多前高雄發生酒駕撞擊一家人造成1死3傷，同樣是發生在行人穿越道。...

「還稅於民」藍提：健保費免漲、學貸免息及弱勢發現金

今年總稅收超過預算數（俗稱超徵稅收）估計可達4,500億元，朝野都有立委提議應「還稅於民」，傳出蔡英文總統將在國安會議中...

沒接到行政院會通知 侯友宜：中央地方有其他合作方式

新任六都市長25日就職上任，按往例可參加每周四的行政院會。新北市長侯友宜說，自疫情以後就沒有接到行政院會的通知，六都市長...

連戰耗時15年寫回憶錄 45萬字見證台灣政經發展

前副總統連戰將於明年1月中旬出版「連戰回憶錄」，書中收錄未曾公開的「319選前之夜」講稿，以及北大演講全文等重要文獻，全...

前丹麥總理、民主聯盟基金會主席拉斯穆森1月3日來台

外交部今在記者會上表示，曾任北大西洋公約組織(NATO)秘書長及丹麥總理的民主聯盟基金會(Alliance of Dem...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。