「還稅於民」藍提：健保費免漲、學貸免息及弱勢發現金

今年總稅收超過預算數（俗稱超徵稅收）估計可達4,500億元，朝野都有立委提議應「還稅於民」，傳出蔡英文總統將在國安會議中討論。國民黨立法院黨團今表示，主張「還稅」應落實公平正義，拿超徵稅收補缺口，讓健保費免漲、學貸免息，而平均月薪資收入三萬元以下的低薪者每人發三萬元，中低收入戶每戶發十萬元。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，去年超徵4000億、今年預估4500億，但政府也沒有把錢拿去還將達6.3兆的債務，不如發給民眾。

據國民黨團估算，政府要調漲健保費，約多收一百多億，而受僱者月薪未滿三萬者每人發現金三萬，合計632億，中低收入22.5萬戶每戶十萬，約花255億，而學貸免利息是國民黨團長期主張，經費只需40億、就能嘉惠78萬人，全部加總大約一千億。

曾銘宗指出，國民黨提出「還税於民」主張已久，政府都不作為，現在萬物齊漲、實質薪資倒退，對於學子、經濟弱勢及健康需求民眾，應以超收彌補，三項建議可行皆性高，呼籲蔡政府採納，「趕快醒過來」。

國民黨立委謝衣鳳也指出，根據財政部統計數字顯示，從蔡英文總統上任6年以來到去年，總計超徵稅收約7千億元，加上預估今年超徵的稅額，總計超徵稅額達1.2兆億元。

謝衣鳳表示，發現金最簡易、行政成本最低，對於低所得家庭來說，也不會有替代性和高儲蓄問題，可緩解決高通膨、利率反轉困難。

謝衣鳳也指出，衛福部今年5月計畫調高健保部分負擔方案，總計會多收121.5億元，將影響1300萬以上的民眾，國民黨團主張以超徵稅收彌補健保虧損，不需調漲健保保費。

國民黨立委、財政委員會召委費鴻泰則表示，政府超徵稅收，可能是政府部門為顯示績效，編列歲入時低估，或是收得多、花得少，顯示部門節省。

但一般情況是隨景氣影響，每年超徵三到五百億、一千億，連續兩年超徵到4000億以上， 就是税法有問題，必定傷害租稅正義。

國民黨立委賴士葆表示，有68%的受薪階級的平均薪資在3萬元以下，在物價飆漲及通膨上升狀況，呼籲蔡政府分階段發現金，弱勢族群多一點、高收入者遞減或不發等，實踐公平正義。

國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇則表示， 20日提出「還稅於民」政見後，感謝朝野立委呼應。事實上關於還稅於民的具體主張，國民黨團也曾多次提出，但蔡政府太過傲慢，根本就不聞不問，直到九合一大選結果，讓民進黨終於願意聽見人民的聲音，成為近期民進黨和行政院最夯的話題。

王鴻薇質疑，蔡政府執政6年總超徵超過1.1兆元，但超徵的稅收，到底花到哪裡去？還是成了執政黨綁樁、綁選舉預算？

王鴻薇表示，包括新加坡、香港都將經濟成果發給全民分享，今年10月美國加州政府宣布實施全美最大退稅計畫，合乎條件的民眾都能在帳戶收到直接退稅，呼籲朝野立委共同支持國民黨團長期以來的建言、真正福國利民政策。