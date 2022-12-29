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沒接到行政院會通知 侯友宜：中央地方有其他合作方式
新任六都市長25日就職上任，按往例可參加每周四的行政院會。新北市長侯友宜說，自疫情以後就沒有接到行政院會的通知，六都市長的開會通知都沒有收到。不過侯認為，中央、地方的合作，不單透過行政院的院會，仍有其他方式可以並肩作戰。
行政院每周四固定召開行政院會，按往例直轄市市長為列席人員之一。不過因防疫，行政院在2020年4月9日便宣布，六都代表可不用到行政院出席院會，改採視訊會議參與。如今恢復實體會議，但目前尚未恢復六都市長列席會議。
侯友宜今日出席技藝技能感恩餐會，被問及是否接到出席行政院會通知。侯說，自從疫情後都還沒有接到行政院會的通知，六都市長開會通知都沒收到。侯也會中央緩頰說，當時是因為疫情的關係，且中央、地方的合作，不單是透過行政院的院會，也有很多的方式可以並肩作戰，中央跟地方同心齊力，國家才會進步、地方才會繁榮。
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