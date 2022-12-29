前丹麥總理、民主聯盟基金會主席拉斯穆森1月3日來台

外交部今在記者會上表示，曾任北大西洋公約組織(NATO)秘書長及丹麥總理的民主聯盟基金會(Alliance of Democracies Foundation, AoD)主席拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)，明年1月3日至5日將訪問台灣，並將晉見蔡英文總統及副總統賴清德。

外交部表示，拉斯穆森持續敦促國際社會關注台海安全，並呼籲國際民主社群與台灣加強交流合作，增進民主韌性與團結，共同應對威權主義擴張的挑戰，此行是以實際行動展現對台灣的堅定支持。

外交部指出，拉斯穆森在2017年創立「民主聯盟基金會」，強化國際民主社群的團結，且從2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)，邀請全球民主國家元首及政要與會。

2019年外交部長吳釗燮親赴丹麥出席致詞，自2020年起蔡英文總統每年均受邀發表演說，大幅提高國際社會對民主台灣、台海安全及區域穩定的關注與支持。

外交部表示，拉斯穆森此行也將接受吳釗燮款宴，與立法委員及智庫學者等交流，針對民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題深入交換意見。