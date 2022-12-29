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為敗選請辭 國民黨高市主委許福明：不是只有陳其邁出手

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高市黨部主委許福明請辭，今受訪時坦承「心裡很沉重」。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部主委許福明請辭，今受訪時坦承「心裡很沉重」。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會正副議長改選落幕，國民黨落敗、民進黨完全執政，國民黨高市黨部主委許福明今早主持高市委員會，為敗選正式請辭負責。

許福明說，議長提名及整合出一些問題，他心裡很難過，覺得自己應該負起一些責任；民進黨執政資源多，這次面對的人不只有市長陳其邁，上面還有很多人一起出手，讓國民黨措手不及。

高市黨部今天在鳳山召開第六屆第五次委員會，會中核備曾俊傑考紀案，也正式宣布議員陳美雅擔心下屆議會總召，另討論其他幹部人選。主委許福明預計在12月31日卸職，明晚離開高雄。許在開會之前還試圖整合黨內陸淑美及曾麗燕兩派意見，努力至最後一刻。

高市黨部接任人選未定，預計會有一段時間空窗。主委許福明說，高雄選舉艱困，他原本只想待幾個月，階段性任務完成就要離開，不料一直待到市長選舉結束，緊接著又有議長選舉，他在本月初已經向黨中央遞上辭呈。

許福明說，此次在議長提名到整合出現一些問題，他心裡很難過，也留下遺憾，覺得自己應該負起一些責任。

許福明開會前致詞表示，心情沉重，內心也不捨，熟識他的朋友都知道，他在選舉中身體不適，此次市長選舉艱困，要讓提名議員過關有難度，所幸老天爺眷顧，國民黨選得不錯，柯志恩得票率也不錯，但後面的議長選舉，外面批評黨部反應太慢，不好好協調，29席占優勢怎會選輸27席。

許福明說，真正了解地方政情的人知道，選完後國民黨看起來是贏，實際卻是輸，因為民進黨在9席中已經牢牢掌握5席，尤其執政後可用資源太多、太多，這次不只是只有陳其邁市長、代理主席上面還有很多人一起出手，所以搞得國民黨有點措手不及。

許福明也坦承，國民黨黨紀長期不振，議會對黨內團隊精神不夠，這些是要檢討之處。

國民黨高市黨部主委許福明請辭，今天最後一次主持高市委員會。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部主委許福明請辭，今天最後一次主持高市委員會。記者徐白櫻／攝影

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