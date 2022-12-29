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疫情未邀六都市長來院會 政院：將以議題邀請地方首長

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。圖／行政院提供

新任直轄市長上任後首次行政院會，但行政院以疫情為由，未邀六都首長列席行政院會。行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會表示，若日後疫情的考慮沒有了，可以因行政院會討論議題有關，來邀請地方縣市首長，不會限於直轄市長。

羅秉成今天回應媒體提問表示，國家一體，不分中央地方，相關政策的推動要互相合作，地方政府不管是直轄或非直轄縣市首長，和中央各部會、秘書長、政務委員，相關政策或有需要解決的地方，都有完整溝通管道，相關意見反映，行政院、中央部會也會注意。

羅秉成表示，這兩年多來的疫情期間，為避免群聚，未邀請直轄市長列席。其實在疫情前，雖有邀請直轄市長列席，但他們確實公務繁忙，幾乎有人是沒出席過，或是親自出席比例非常低，這是能理解的；若日後疫情考慮沒有了，可以因議題來邀請地方縣市首長，不會限於直轄市長，「如果行政院相關院會討論議題有關，我們會加以邀請。」

行政院 疫情 羅秉成

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