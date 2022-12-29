南投立委補選 綠擬徵召蔡培慧 藍不排除由他應戰
南投第2選區立委補選將於明年3月4日舉行，藍綠人選均由黨中央徵召，據了解，民進黨已完成協調，擬由參選縣長落敗的蔡培慧出戰，蔡也已遷戶籍。對此，蔡培慧說，尊重地方意見及黨中央的安排，而「當立委也是服務鄉親的一種方式」。
國民黨除了表態參選的前南投縣長林明溱之子林儒彬、縣議員宋懷琳、游灝3人，也傳出綠營若推派蔡培慧，不排除徵召林明溱應戰，穩中求勝；林明溱鬆口，若黨中央需要會慎重考慮。藍綠南投黨部均表示，待黨中央公布才能確定徵召人選。
南投縣長許淑華25日宣誓就職，原本擔任的第2選區立委職務出缺，中選會公告，該立委缺額訂於3月4日補選投票，1月9日至13日受理候選人登記申請。藍綠均有多人有意參選，最終拍板都由黨中央徵召參選。
民進黨南投縣黨部提報蔡培慧、前集集鎮長陳紀衡、前議員賴燕雪、林永鴻及前縣黨部執行長曾琮愷等5人，據了解，黨中央評估，剛選完仍具知名度的蔡培慧為即戰力，27日派員到南投協調成功，將由蔡參選，預計下周中常會通過人選。
蔡培慧近日也已將戶籍遷至第2選區，備戰立委補選。對此，蔡培慧說，選後很多鄉親鼓勵並期待她繼續服務，且深知南投仍有很多建設須規畫爭取，思考後認為「當立委也是服務鄉親的一種方式」，因此將尊重地方意見及黨中央的安排。
國民黨須力保許淑華的立委職缺，對補選志在必得，為能推出最強候選人，黨中央將以民調、徵詢地方意見等評估徵召。但綠營擬徵召仍具選舉熱度、即戰力的蔡培慧，藍營基層憂心，也傳出黨內評估，不排除由林明溱再戰立委，穩中求勝。
林明溱則表示，有關補選，他仍希望世代交替，交由黨中央分析各個人選對戰蔡培慧的狀況，若評估選況不如預期，需要他出馬，他會慎重考慮，也還要開「家庭會議」。針對徵召人選，藍綠南投縣黨部均表示，仍待黨中央公布才能確定。
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