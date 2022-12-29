談立院公積金制度爭議 高虹安：希望訂定完整制度

新竹市長高虹安因之前在國會辦公室訂定「公積金」制度，引起疑似公款私用等爭議。高虹安今天被媒體問到是否也會在市府訂定公積金時說，立法院與市府是截然不同單位，回頭來看，希望立院訂定完整人事考勤、助理費制度，若可以修法希望盡速啟動。

今天有媒體提問高虹安表示針對國會公積金制度爭議，來到市府辦公室後有調整嗎？還是延續之前方式？

高虹安說，每個單位會有其制度與使用方式，立法院跟新竹市政府與完全截然不同兩個單位，自己到新竹市政府發現，立法院在人事考勤制度與助理費制度，回頭去看有很多需要改進的地方，立法院有許多立委也討論蠻多年的，希望有完整制度。

高虹安表示，自己也呼籲立法院若確實在這爭議上面可以修法的部分，希望盡速啟動修法。