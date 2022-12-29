0到6歲市府養 綠議員憂恐要花近26億 高虹安：先試算盤點
新竹市長高虹安選前提出「0到6歲市府養」政見，如何兌現受到地方矚目。民進黨議員曾資程、劉彥伶與前議員李妍慧今天在議會黨團開記者會，指依中央作業要點，市府若重複發相同性質育兒津貼恐被調降補助，也就是說育兒津貼原本1年竹市負擔3.24億元，未來最多恐得要花25.92億元，要問高市長「錢從哪裡來？」
高虹安今早受訪說，0到6歲市府養政策面向相當多元，包含凍卵補助與生育補助等，獲得市民正面討論，上任後已經責成社會處、衛生局與教育處等局處試算預算，並擬定政策如何推行，希望地方中央攜手合作，提升國家競爭力與生育力。昨天已請教育處試算，今天將和社會處討論，待政策盤點有進度後，將對外報告。
曾資程說，市府0到6歲市府養的財政來源不外乎舉債，要不就是排擠其他施政預算，要不就是成立公「基」金，向各界募款，但此作法有適法性問題，且財政來源不穩定，很難成長期政策推動基礎。希望高虹安規畫清楚，不要最後是「甩鍋」給議員。
劉彥伶也拿出圖卡說明，目前新竹市0到6歲幼兒有3萬6000人，發放育兒津貼每人每月5000元，一年預算21.6億元，其中中央負擔18億3600萬元（85%），地方負擔3億2400萬元（15%)，但依照育兒津貼申領作業相關要點，地方政府不得重複發放，否則中央會從次年度起調降補助經費。
「不要開選舉支票，選後就出現跳票情形！」劉彥伶認為，她對政策樂觀其成，但市府若重複發放津貼，恐被中央刪減補助，未來竹市府恐得1年自籌多達25億元9200萬元發放育兒津貼，是原本的8倍之多，將會是舉債還是排擠其他預算呢？套一句台北市前市長柯文哲曾說的「借錢要還，利息很高」，希望高市長遵守財政紀律。
李妍慧以新竹市新政協會理事長身分出席記者會，她也強調支持育兒津貼增加發放，但預算從何哪來？高市長為了多發1千元育兒津貼，恐讓竹市府支出多8倍預算，身為一家之主應該顧及民眾權益與預算荷包，沒道理中央補助85%預算，因為地方不合理的財務操作被收回，不應該是隨意加碼。
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