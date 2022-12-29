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還稅於民政府擬用於振興產業 陳亭妃：發現金跟紓困是兩件事

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對「還稅於民」方案，民進黨立委陳亭妃表示，發放現金最實在。記者林縉明／攝影
針對「還稅於民」方案，民進黨立委陳亭妃表示，發放現金最實在。記者林縉明／攝影

針對政府超徵4500億元稅收，近期各界掀起「還稅於民」的聲浪，不過，據傳行政院研擬朝振興產業方向處理。民進黨立委陳亭妃今天表示，還稅於民跟產業紓困是兩件事，產業紓困是本來就要做的事；至於如何「還稅於民」，陳亭妃認為，依照社會氛圍看來，發現金最實在。

「還稅於民」近來成為火熱討論的話題，傳出政府擬以振興產業為方向，陳亭妃今天在立法院受訪表示，任何政策不要只是在辦公室討論，如果產業紓困本來就要做，不要跟還稅於民混為一談，這是兩件事情，政府施政如何讓人民有感才是最重要的。

陳亭妃說明，財政部對外稱稅收增加4500億元，並非多稅，而是稅入有差別，主要是因為經濟脈絡增加稅收，所以除了產業紓困，還稅於民也是必須的，這兩件事情都要做。

對於還稅於民方案，各界看法不一，有人認為普發現金一萬元、有人拋出振興券。陳亭妃說，依照現在社會氛圍應該要發現金，這段期間收到很多地方民眾反映，希望發現金不要發振興券，發券浪費太多行政資源，且緩不濟急，期盼政府能讓民眾安心過好年。

陳亭妃 行政院 民進黨

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