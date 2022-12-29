還稅於民過年前來不及 阮清華：與振興經濟是兩件事

因應明年台灣景氣低迷，加上今年稅收超徵4500億元，立委喊出還稅於民、發現金等訴求，但也有立委認為還稅於民與振興經濟是不同的，財政部代理部長阮清華今在立院財委會上表示贊同說「對，這是兩件事」，同時指出若「還稅於民」要做，來不及在過年前。

阮清華今列席立院財委會，多名立委仍關注「還稅於民」議題。立委林德福認為，發消費券是最讓老百姓不能接受的，發現金就好了，發券行政成本增加，幾十億都浪費掉，全民就是公司股東，超徵當然要發還；立委吳秉叡則指出，國家所有稅收到要進入國庫，這次發放有一個問題就是法律根源，在喊「還稅於民」，這是不是代表地方政府的也要拿出來發？

阮清華表示，課稅是預算數根據相關稅法根據來課稅，但實徵數比預算數多，不是違法徵收，而是依法徵收，主要是經濟狀況改變，沒有所謂「超徵」的問題。超過預算數，主要是預算與實際執行相差一段時間，過去做法都是用在減少發債、還債，從2018年到去年，實際已還債超過5000億元。

立委吳秉叡指出，還稅於民是要有繳稅的人才可以收到稅，這跟振興經濟一點都沒有關係。阮清華也贊同表示「對，這是兩件事。」他強調，第一，現在實徵數超過預算數，但扣掉特別預算還是赤字；第二，多出來的錢，過往都是少花公債、再來就是還債；第三，真的要編列預算去幫助弱勢團體，要經過另外一個程序，經過大院通過。

過年前來得及嗎？阮清華說：「我們從來沒有說是年前。」他說，一定會按照法定程序來做，這議題行政院已明確指示相關部會研擬紓困相關方案與振興經濟方案，會再通盤考量。