朱立倫喊要與中國對話 吳怡農：武統的政權如何對話？
國民黨主席朱立倫說，支持國防但也要透過國防加上對話，達到避戰和平的效果，對此，民進黨北市立委補選候選人吳怡農今天受訪時說，一個政權想武力統一、沒意願對話，朱或許可以報告他期待要如何對話？
針對義務役期將恢復為1年，朱立倫指國民黨支持國防，但更重視能夠透過國防加上對話，達到避戰和平的效果，蔡總統說唯有備戰才能避戰，這是錯的，要國防加上對話，才能夠避戰。
吳怡農今赴海基會路口拜票時受訪時表示，當一個政權使盡全力建立軍事武力想要武統時、當一個政權沒有意願對話的時候，朱立倫或許可以跟大家報告他期待如何對話。
關於國防部將試辦女性教召、部長邱國正對義務役恢復1年樂觀其成。吳怡農說，不管男性還是女性當義務役，現在第一件要對民眾社會交代的，就是入伍後，每周具體會做些什麼，會負責些什麼，未來動員後會負責什麼樣的任務。
吳怡農表示，只要國防部對社會大眾做好兵役訓練內容的交代，役期的延長，甚至男女都參與義務役，相信都是社會樂於討論，也是社會大眾所期待的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言