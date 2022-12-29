朱立倫喊要與中國對話 吳怡農：武統的政權如何對話？

國民黨主席朱立倫說，支持國防但也要透過國防加上對話，達到避戰和平的效果，對此，民進黨北市立委補選候選人吳怡農今天受訪時說，一個政權想武力統一、沒意願對話，朱或許可以報告他期待要如何對話？

針對義務役期將恢復為1年，朱立倫指國民黨支持國防，但更重視能夠透過國防加上對話，達到避戰和平的效果，蔡總統說唯有備戰才能避戰，這是錯的，要國防加上對話，才能夠避戰。

吳怡農今赴海基會路口拜票時受訪時表示，當一個政權使盡全力建立軍事武力想要武統時、當一個政權沒有意願對話的時候，朱立倫或許可以跟大家報告他期待如何對話。

關於國防部將試辦女性教召、部長邱國正對義務役恢復1年樂觀其成。吳怡農說，不管男性還是女性當義務役，現在第一件要對民眾社會交代的，就是入伍後，每周具體會做些什麼，會負責些什麼，未來動員後會負責什麼樣的任務。

吳怡農表示，只要國防部對社會大眾做好兵役訓練內容的交代，役期的延長，甚至男女都參與義務役，相信都是社會樂於討論，也是社會大眾所期待的。

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