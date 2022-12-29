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趙少康：台南黑金復辟 總統蔡英文、蘇貞昌、朱立倫不知道？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供

正副議長選舉因跑票問題引發不少爭議，中廣董事長趙少康質疑有黑金介入。趙上午表示，台南黑金復辟，「投自己1000、投對方2000，3票綁一起加5000」，早傳得沸沸揚揚，請問蔡英文總統、副總統賴清德、行政院蘇貞昌、台南市長黃偉哲、民進黨立委陳亭妃，還有國民黨主席朱立倫難道不知道？不震怒嗎？

朱立倫表示，賣票、買票都是違反選罷法的刑事罪，不管議長、議員當選都無效，應該抓起來。真要查起來也很簡單，不妨問一下房仲：「現鈔買房奇不奇怪呢？」再加上有的人投票前失蹤、有的人被黑道押上車帶走等。

趙諷刺，已故的行政院前院長郝柏村上台前常聽到的「節目」，怎麼在蔡蘇政府時代又都復活了？這是不是叫「黑金復辟」？

趙少康質疑，民進黨不是天天喊著要掃黑掃金嗎？發生這樣的醜聞，是為了支持民進黨的理念呢？還是跟民進黨人有不可告人的貓膩呢？這麼簡單的道理路人皆知，「蔡總統、賴副總統、蘇院長還有朱主席，你們怎麼不震怒呢？」怎麼連一句話都不說呢？還是只要當選的是民進黨的議長、副議長，檢調就可以裝睡呢？

民進黨 行政院 蘇貞昌 趙少康

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