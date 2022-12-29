麻將最大黨2023年年中 發動老人打牌除罪公投

麻將最大黨黨主席郭璽今天說，麻將最大黨將在2023年年中，發動65歲以上老人在公開合法場所打麻將，彩金2000元以內，排除刑法第266條賭博罰之適用公投。

現行刑法第 266 條第1項，在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。郭璽表示，這個條款讓許多麻將愛好者非常困擾，許多老人只是在麻將休閒館小賭打發時間，就遭到警方取締，所以他要動員麻將最大黨在全台各地的據點，發動公民聯署，推動老人打麻將除罪。

郭璽說，他將彩金設定在2000元以下，這算是很低的標準了，65歲老人打牌，多半只是打發時間，讓自己動動腦筋，休閒娛樂為主，不是那種嗜賭濫賭的惡習，政府真的有必要老是讓警察取締這些老人打麻將嗎？

他指出，麻將最大黨已經通過內政部備案，正式成立，中央黨部設在台北，秘書處設在高雄，全台將陸續配合麻將休閒館的成立，作為推廣麻將休閒活動之外，也要將這些地方當成推動公民聯署的據點，至少需要30萬以上的公民聯署，希望認同老人打麻將不是賭博，只是打發時間的民眾，一起來推動老人打排除罪，賭博罪也應該有轉型正義，不要再用過去不合時宜的觀念，看待老人打牌。

郭璽表示，麻將最大黨的政黨利益，就是關心民生問題，先從推動65歲以上老人打牌除罪開始，表達大家對老人休閒活動的關懷