陳明文臉書告發遭黑道放話恐嚇！要求警政署積極掃黑
嘉義縣立委陳明文晚間在臉書貼文指稱，有黑幫集團放話恐嚇他，他要求警政署應該更積極掃黑，把這些黑幫組織一網打盡，還給台灣一個安全的環境。
陳明文貼文說，「自從我在12月5日在立法院要求警政署長要全國大掃黑之後，警政署已經連續破獲24件黑幫案子，可見大掃黑是有效果的。
但黑幫集團也開始透過各種管道放話，例如之前某個黑幫網紅透過自己的頻道嗆聲，要我收手、現在又有台灣黑幫分子說「中國開賭盤預測陳明文的壽命還有幾年，活一年輸一倍、活三年輸十倍」，這不就是擺明在恐嚇台灣的立法委員嗎？
我不知道台灣的黑幫已經囂張到這種地步，不但不怕警政署的大掃黑，甚至還恐嚇立法委員不要再碰觸掃黑的問題，不然會有性命危機。
我要再次強調兩點，第一，國安單位必須注意台灣黑幫是否已經跟中國黑幫合流。第二，警政署應該更積極掃黑，把這些黑幫組織一網打盡，還給台灣一個安全的環境。」
蔡易餘臉書貼文挺援陳明文說，「全面掃蕩黑金是全民共識，驚聞陳明文委員遭到黑道恐嚇，公開挑釁立法委員，我們絕對不容許黑道幫派挑戰公權力的行為。面對黑幫行為，我們絕對不會退讓，嚴正呼籲警政署要積極掃黑行動，杜絕黑幫勢力，還給台灣人民一個安全的環境！」
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