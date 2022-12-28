快訊

連戰出版回憶錄 談兩岸、319槍擊案取消的選前之夜講稿

陳明文臉書告發遭黑道放話恐嚇！要求警政署積極掃黑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
立委陳明文臉書貼文指稱遭黑道放話恐嚇。圖／取自陳明文臉書
立委陳明文臉書貼文指稱遭黑道放話恐嚇。圖／取自陳明文臉書

嘉義縣立委陳明文晚間在臉書貼文指稱，有黑幫集團放話恐嚇他，他要求警政署應該更積極掃黑，把這些黑幫組織一網打盡，還給台灣一個安全的環境。

陳明文貼文說，「自從我在12月5日在立法院要求警政署長要全國大掃黑之後，警政署已經連續破獲24件黑幫案子，可見大掃黑是有效果的。

但黑幫集團也開始透過各種管道放話，例如之前某個黑幫網紅透過自己的頻道嗆聲，要我收手、現在又有台灣黑幫分子說「中國開賭盤預測陳明文的壽命還有幾年，活一年輸一倍、活三年輸十倍」，這不就是擺明在恐嚇台灣的立法委員嗎？

我不知道台灣的黑幫已經囂張到這種地步，不但不怕警政署的大掃黑，甚至還恐嚇立法委員不要再碰觸掃黑的問題，不然會有性命危機。

我要再次強調兩點，第一，國安單位必須注意台灣黑幫是否已經跟中國黑幫合流。第二，警政署應該更積極掃黑，把這些黑幫組織一網打盡，還給台灣一個安全的環境。」

蔡易餘臉書貼文挺援陳明文說，「全面掃蕩黑金是全民共識，驚聞陳明文委員遭到黑道恐嚇，公開挑釁立法委員，我們絕對不容許黑道幫派挑戰公權力的行為。面對黑幫行為，我們絕對不會退讓，嚴正呼籲警政署要積極掃黑行動，杜絕黑幫勢力，還給台灣人民一個安全的環境！」

陳明文 恐嚇 黑道

延伸閱讀

總統邀執政黨立委討論兵役延長 陳明文這理由未到場

嘉縣綠營英系、黃家班選舉分道揚鑣 選後共同挺賴清德選黨主席

英系7立委籲政府「全民發現金1萬元」過好年 別再印消費券

賴清德選黨主席 嘉縣英系三巨頭陳明文、蔡易餘、翁章梁表態支持

相關新聞

民進黨提敗選檢討僅點名他 林智堅致歉：願承擔責任

民進黨2020年大選檢討小組召集人鄭文燦今天在中常會上提出敗選檢討報告，提及新竹市前市長林智堅的論文案未能及時止血，也影...

疫情影響？ 新任六都市長未受邀列席行政院會

新任六都市長25日已正式就職上任，可受邀列席行政院會。不過，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政皆未接到會議通知，不會參加。行...

賴清德赴花蓮向黨員報告 團結革新黨務「該開刀就開刀」

參選民進黨主席補選的副總統賴清德，今晚到花蓮與黨員面對面，他承諾，若當選黨主席，包括社會批評、黨員意見等都不會迴避，「該...

前瞻基礎建設第4期特別預算 立院力拚30日完成三讀程序

立法院長游錫堃今天召集黨團協商，研商前瞻計畫第4期特別預算案，會議過程氣氛和諧，最後僅剩下8案未獲共識，全案預計可在12...

連戰出版回憶錄 談兩岸、319槍擊案取消的選前之夜講稿

國民黨前主席連戰明年1月將出版「連戰回憶錄–我的永平之路（上）、從破冰到永平（下）」，以連戰過去締造兩岸和平貢獻為主軸，...

陳明文臉書告發遭黑道放話恐嚇！要求警政署積極掃黑

嘉義縣立委陳明文晚間在臉書貼文指稱，有黑幫集團放話恐嚇他，他要求警政署應該更積極掃黑，把這些黑幫組織一網打盡，還給台灣一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。