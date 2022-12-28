連戰出版回憶錄 談兩岸、319槍擊案取消的選前之夜講稿

國民黨前主席連戰明年1月將出版「連戰回憶錄–我的永平之路（上）、從破冰到永平（下）」，以連戰過去締造兩岸和平貢獻為主軸，包括2005年國共領導人在1945年之後首次會晤的和平破冰之旅；此外，連戰也公布7篇從未曝光的關鍵文稿，其中最具代表性的就是319槍擊案當天取消的選前之夜演講內容。

「連戰回憶錄」由天下文化出版，從撰稿到出版歷時15年，共計45萬字，該書由連戰口述，部分內容也由連戰親自撰稿，並一一完承校對。預計明年1月17日出版，2月7日下午於蔣經國七海園區舉辦新書發表會，並邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平等四人致詞。

據了解，連戰去年原本已經完成此書，但因為去年疫情爆發時，連戰因癌症住院治療，今年六月又住進加護病房，健康一度亮紅燈，不過連戰出院後，目前身體健康良好，並完成此書最後校對作業。

連戰回憶錄主軸放在兩岸經驗，並特別闡述當時的狀況跟目前的現況，強調兩岸一定要和平、對話。

連戰在書中提及二○○五年兩岸和平之旅，當時他以國民黨的身分訪問中國大陸，會晤中共中央總書記胡錦濤，成為五十五年來首位重返中國大陸的國民黨主席，因此也稱兩岸破冰之旅。連戰也在當時發布兩岸和平發展的五項願景，為國民黨在二〇〇八年重返執政奠定兩岸和平發展的根基。

連戰也提及年以榮譽主席身分參加國共論壇，與胡錦濤再度會晤，雙方在會談中重申「九二共識」與「一個中國」政策；2008年至2012年，連戰代表中華民國參加亞太經濟合作會議（APEC），再度會晤胡錦濤。2013、2014年再度訪陸並會晤中共中央總書記習近平。

此外，連戰也在書中曝光從未公開的7篇經典文稿，其中最具代表性的就是2004年319槍擊案當天，連戰原本要在連宋選前之夜演講的文稿，因為319槍擊案取消取，最後未能告訴支持者的感言，這次將在本書揭露全部內容。

連戰為台灣通史作家連橫孫子，自美國芝加哥大學取得博士後返國，是在台大授課，但被拔擢出使薩爾瓦多，年僅39歲，3年後又以42歲之齡出任行政院青年輔導委員會主任委員，45歲回國後即入閣出任交通部長。