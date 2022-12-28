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賴清德感謝「大愛獎」得主 照顧身心障礙孩子不離不棄

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見「社團法人中華慈光愛心會第25屆大愛獎得獎人及其身心障礙子弟」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見「社團法人中華慈光愛心會第25屆大愛獎得獎人及其身心障礙子弟」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見「社團法人中華慈光愛心會第25屆大愛獎得獎人及其身心障礙子弟」，肯定得獎人照顧身心障礙子女的付出，他並表示，政府透過提高對身障機構補助、成立社會福利關懷據點，及對身心障礙者直接補助等方式，協助減輕身心障礙者家庭負擔。他也期盼，透過「中華慈光愛心會」提出之建議，協助政府制定政策，給予弱勢最妥適的幫助。

賴清德表示，首先代表蔡總統歡迎得獎人及家屬來到總統府。他特別利用機會感謝及肯定「大愛獎」得主，「他們不離不棄照顧身心障礙孩子，不但向社會傳達了最偉大的母愛、父愛與親情之愛，也讓有類似遭遇的家庭能得到勇氣、鼓勵並看見希望，意義非常重大」，他要向得獎人表達最高的敬意。

賴清德也感謝「中華慈光愛心會」理事長吳建勳及會務同仁的辛勞。他提到，從1998年開始，創會會長郭媽媽推己及人，即便碰到無數困難仍勇敢克服，除了照顧自己的小孩，也發揮更大的愛心組成協會，希望能作為照顧身心障礙者家庭及政府間的橋梁，提供最貼心、最直接的服務，並整合資源，讓需要幫助的家庭不感到孤單。

賴清德認為，「中華慈光愛心會」的精神非常偉大，「慈光」代表著媽媽的光輝由愛心而來，多年來該會已經開花結果，在弱勢照顧上扮演著非常重要的角色，值得肯定。

賴清德表示，政府除了感謝「中華慈光愛心會」等公益團體以外，也非常關心身心障礙者。台灣身心障礙者約占總人口5.1%，顯示需要幫助及照顧的個人或家庭為數不少。這幾年來，政府藉助公益團體的力量協助弱勢，對身障機構的補助，由過去的每年2.5億元，逐年提升至2022年的11億元，就是希望能給予公益團體資源，去幫助需要的個人或家庭。

賴清德說，政府在全台灣已經成立860個社會福利關懷據點，並增加社會工作人員人力，與公益團體相輔相成，對需要幫助的身心障礙者提供最直接的協助。此外，政府也針對低收入戶、中低收入戶及身心障礙者直接補助，減輕有身心障礙者家庭的負擔。

賴清德說，相信政府一定還有很多地方要再努力與加強，他也期盼透過「中華慈光愛心會」提出建議，協助政府制定政策，給予弱勢最妥適的幫助。

賴清德說，過去3年受到疫情影響，多數人的生活和工作都受到衝擊。他期許新的一年有新的開始，台灣防疫工作已經逐漸解封，要邁向正常生活，他祝福大家在新的一年都能夠平安、順利，家庭圓滿幸福。

賴清德 身障

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