民進黨提敗選檢討僅點名他 林智堅致歉：願承擔責任

民進黨2020年大選檢討小組召集人鄭文燦今天在中常會上提出敗選檢討報告，提及新竹市前市長林智堅的論文案未能及時止血，也影響年輕人對民進黨信任，是敗選原因之一。林智堅今晚在臉書發文致歉，表示自己願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示最深切的歉意。

林智堅說，針對九合一選舉，民進黨中央發布檢討報告，除了疫情因素、黑金爭議、重大治安議題處理不力以外，報告也提及因為他個人論文事件處理不當，進而影響其他縣市選情。他認為通篇報告唯獨點名他個人，自己有必要向社會報告他的看法。

林智堅首先對於未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利致歉，「我責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉。」

林智堅說，事實上，角逐桃園市長並不在自己的人生規畫裡頭。因此，當黨中央選對會成員多次勸進，希望他能為黨拚戰時，自己極力推薦黨內其他優秀的同志，因為不論於公於私，他們都是比他更優秀的人才。

林智堅強調，讓他決定參選桃園市長最關鍵的是，一來是配合民進黨整體選戰布局，二來，是希望將近年自己和市府同仁、專業的建築師與設計規畫團隊，共同努力創造，將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市，造福更多民眾。

「既然參選是我的選擇，我就必須負起完全的責任」，林智堅回顧選戰期間，自己主動思考退選這件事，當時會決定退選，是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，且不但對手攻擊，黨內也陸續出現雜音。

針對民進黨立委高嘉瑜曾提出論文案恐釀「一屍五命」的說法，林智堅說，在此說法出現前，基於保護台灣的民主自由，不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，當時自己已經開始嚴肅的思考退選的可能性，幾經溝通說服，在選對會成員共同決定之下正式退選，並回到新竹市持續輔選。

而面對新竹市長的結果不如人意，林智堅強調自己有責任、也願意完全承擔大家對他的批評和任何意見。

林智堅說，民進黨的敗選檢討報告，自己是唯一被具名提及的黨同志，他願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示我最深切的歉意。

林智堅最後強調，面對詭譎多變的國際情勢，與中國對我國的文攻武嚇，甚至是發動對台的認知作戰，我們都必須停止內耗，團結一致，繼續為國家的進步、人民的生計，為守護台灣的自由民主而努力，並且一直奮鬥下去。