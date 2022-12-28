快訊

民進黨提敗選檢討僅點名他 林智堅致歉：願承擔責任

新科議員林杏兒疑傳樁腳現金買票 晚間以證人身分被約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨提敗選檢討僅點名他 林智堅致歉：願承擔責任

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅（左）與桃園市前市長鄭文燦（右）。本報資料照
新竹市前市長林智堅（左）與桃園市前市長鄭文燦（右）。本報資料照

民進黨2020年大選檢討小組召集人鄭文燦今天在中常會上提出敗選檢討報告，提及新竹市前市長林智堅的論文案未能及時止血，也影響年輕人對民進黨信任，是敗選原因之一。林智堅今晚在臉書發文致歉，表示自己願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示最深切的歉意。

林智堅說，針對九合一選舉，民進黨中央發布檢討報告，除了疫情因素、黑金爭議、重大治安議題處理不力以外，報告也提及因為他個人論文事件處理不當，進而影響其他縣市選情。他認為通篇報告唯獨點名他個人，自己有必要向社會報告他的看法。

林智堅首先對於未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利致歉，「我責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉。」

林智堅說，事實上，角逐桃園市長並不在自己的人生規畫裡頭。因此，當黨中央選對會成員多次勸進，希望他能為黨拚戰時，自己極力推薦黨內其他優秀的同志，因為不論於公於私，他們都是比他更優秀的人才。

林智堅強調，讓他決定參選桃園市長最關鍵的是，一來是配合民進黨整體選戰布局，二來，是希望將近年自己和市府同仁、專業的建築師與設計規畫團隊，共同努力創造，將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市，造福更多民眾。

「既然參選是我的選擇，我就必須負起完全的責任」，林智堅回顧選戰期間，自己主動思考退選這件事，當時會決定退選，是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，且不但對手攻擊，黨內也陸續出現雜音。

針對民進黨立委高嘉瑜曾提出論文案恐釀「一屍五命」的說法，林智堅說，在此說法出現前，基於保護台灣的民主自由，不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，當時自己已經開始嚴肅的思考退選的可能性，幾經溝通說服，在選對會成員共同決定之下正式退選，並回到新竹市持續輔選。

而面對新竹市長的結果不如人意，林智堅強調自己有責任、也願意完全承擔大家對他的批評和任何意見。

林智堅說，民進黨的敗選檢討報告，自己是唯一被具名提及的黨同志，他願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示我最深切的歉意。

林智堅最後強調，面對詭譎多變的國際情勢，與中國對我國的文攻武嚇，甚至是發動對台的認知作戰，我們都必須停止內耗，團結一致，繼續為國家的進步、人民的生計，為守護台灣的自由民主而努力，並且一直奮鬥下去。

林智堅 民進黨

延伸閱讀

林智堅「政治謊言」陷調查官不義 余正煌決定提告加重誹謗

役期恢復為1年 王鴻薇：盼政府和緩兩岸緊張情勢

批蔡總統還在挺林智堅 王鴻薇問賴清德作何感想

影／批蔡英文仍挺林智堅 王鴻薇：不知賴清德做何感想

相關新聞

民進黨提敗選檢討僅點名他 林智堅致歉：願承擔責任

民進黨2020年大選檢討小組召集人鄭文燦今天在中常會上提出敗選檢討報告，提及新竹市前市長林智堅的論文案未能及時止血，也影...

賴清德赴花蓮向黨員報告 團結革新黨務「該開刀就開刀」

參選民進黨主席補選的副總統賴清德，今晚到花蓮與黨員面對面，他承諾，若當選黨主席，包括社會批評、黨員意見等都不會迴避，「該...

疫情影響？ 新任六都市長未受邀列席行政院會

新任六都市長25日已正式就職上任，可受邀列席行政院會。不過，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政皆未接到會議通知，不會參加。行...

前瞻基礎建設第4期特別預算 立院力拚30日完成三讀程序

立法院長游錫堃今天召集黨團協商，研商前瞻計畫第4期特別預算案，會議過程氣氛和諧，最後僅剩下8案未獲共識，全案預計可在12...

民進黨立院黨團再添生力軍 柯建銘讚陳靜敏「鳳還巢」

民進黨立委陳靜敏今天宣誓就職，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，陳靜敏再次成為立法委員，加入民進黨團的行列，可以說是「鳳還...

「菸害防制法」明第3次黨團協商 拒菸聯盟籲4大訴求

「菸害防制法」修正草案已進行過二次黨團協商，明將進行第三次黨團協商。其中「禁止加味菸」、「印製大幅警示圖文」、「管制新型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。