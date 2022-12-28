賴清德赴花蓮向黨員報告 團結革新黨務「該開刀就開刀」

參選民進黨主席補選的副總統賴清德，今晚到花蓮與黨員面對面，他承諾，若當選黨主席，包括社會批評、黨員意見等都不會迴避，「該開刀就開刀」，一定會凝聚全黨力量，重新擦亮「清廉勤政愛鄉土」、「民進黨執政品質保證」兩塊金字招牌。

晚間在花蓮市明義國小活動中心舉行的「重整旗鼓、重新出發」向黨員報告政見發表會，吸引爆滿黨員，有白髮的長者，也有年輕人，還有遠從縣境最南端的富里鄉前來的原住民黨員。參選花蓮縣長落敗的Kolas Yotaka、立委范雲、民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗都列席。

對於大選失利，黨員爭相舉手發表看法，不少人認為中央執政績效不錯，但面對對手鋪天蓋地的抹黑造謠，黨卻無力闢謠辯解，如同「沙包黨」。

也有黨員直指，選舉失敗是因為黨內派系太多，「不只一盤散沙，而是有好幾十盤散沙」，要求賴清德若接主席且選上總統，一定要正本清源，要身為醫生的賴清德「該開刀的時候就要開刀」，不能有婦人之仁。

年輕一輩黨員質疑，民進黨完全執政多年，仍然守著「中華民國」的國號，無法正名，讓年輕人心裡很難平衡，現在又要把兵役延長一年，勢必對爭取年輕選票造成衝突，請賴清德慎重思考2024年的國家定位。

花蓮縣黨部也受到不少黨員批評，認為在選舉期間與地方脫節，未能發揮力量，助攻縣長候選人Kolas Yotaka。

賴清德仔細聽取黨員發言並做筆記，隨後直接回應。他說，針對黨員意見、社會批評，一定會檢討，包括黨務革新等，絕不會迴避，「該開刀就要開刀」。

他也承諾若當選黨主席，會團結民進黨，重整旗鼓，不讓黨的力量潰散，要做執政的後盾，並將國家利益擺在政黨利益之前。