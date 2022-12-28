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前瞻基礎建設第4期特別預算 立院力拚30日完成三讀程序

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長游錫堃今天召集黨團協商，研商前瞻計畫第4期特別預算案，最後僅剩下8案未獲共識，全案預計可在12月30日的立法院會完成三讀。記者林澔一／攝影
立法院長游錫堃今天召集黨團協商，研商前瞻計畫第4期特別預算案，最後僅剩下8案未獲共識，全案預計可在12月30日的立法院會完成三讀。記者林澔一／攝影

立法院游錫堃今天召集黨團協商，研商前瞻計畫第4期特別預算案，會議過程氣氛和諧，最後僅剩下8案未獲共識，全案預計可在12月30日的立法院會完成三讀，民進黨團總召柯建銘表示，當天院會將會進行表決。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議在12月21日審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（民國112年度至113年度）」，初步合計通過減列2億9650萬元，後續提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

游錫堃今天下午召集黨團協商，研商「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案(112年度至113年度)」，處理由立法院財政委員會所彙整的立委和朝野黨團提出的172件提案。

朝野立委歷經2小時協商，除了再減列合計約3300萬元，同時通過台灣民眾黨團的提案，前瞻計畫各業務費「通案刪減1%」，最後僅剩下8案未獲共識，全數為在野黨立委及黨團所提。

游錫堃宣布協商結論，12月30日院會進行處理時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留；保留部分進行處理前，由各黨團推派代表各1人發言，發言順序依時代力量、台灣民眾黨、國民黨、民進黨等黨團順序進行，每人發言時間3分鐘，發言完畢後，各案均不再發言，即依保留案號依序表決。

柯建銘稍早在臉書發文指出，民進黨立委陳靜敏今天宣誓就職，再次成為立法委員，加入民進黨團的行列，可以說是鳳還巢，而她的首戰就是12月30日的民進黨團會議，以及當天要進行的前瞻預算第四期院會表決。

立法院 游錫堃

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