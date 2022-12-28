民進黨立院黨團再添生力軍 柯建銘讚陳靜敏「鳳還巢」

民進黨立委陳靜敏今天宣誓就職，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，陳靜敏再次成為立法委員，加入民進黨團的行列，可以說是「鳳還巢」。

前民進黨不分區立委周春米當選屏東縣長，陳靜敏今天在大法官黃瑞明的監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，柯建銘與民進黨團幹事長羅致政、民進黨團書記長郭國文、民進黨立委陳歐珀等人都到場獻上祝福。

柯建銘晚間在臉書以「歡迎我們昔日的夥伴，陳靜敏委員重回立法院」為題發文指出，陳靜敏在今天早上完成宣誓，再一次地成為立法委員，正式成為民進黨團的生力軍，可以說是「鳳還巢」。

柯建銘說，這不是陳靜敏第一次來到立法院，早在第九屆時她也因為不分區出缺而遞補，然而陳靜敏的護理專業、對公衛的熱情卻始終如一，相信她這次回到民進黨團，必能替黨團增添新的氣象，提升大家的戰力。

柯建銘也說，陳靜敏的首戰就是12月30日的民進黨團會議，以及當天要進行的前瞻預算第四期院會表決。