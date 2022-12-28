「菸害防制法」明第3次黨團協商 拒菸聯盟籲4大訴求

「菸害防制法」修正草案已進行過二次黨團協商，明將進行第三次黨團協商。其中「禁止加味菸」、「印製大幅警示圖文」、「管制新型菸品」等預防年輕人開始吸菸的關鍵條文都被保留，後續條文與前述條文有牽動關係，勢必也將被保留，台灣拒菸聯盟向衛環委員會、各黨團及立法院長游錫堃發出陳情信，提出四點要求「二點不可放棄、二點不要縱容」，希望院長主持協商，朝野合力盡速通過修法。

針對「禁止加味菸品」，拒菸聯盟指出，國際研究早已證實，加味菸是年輕人入門菸，2020年歐盟28個會員國全面禁止加味菸品，包括薄荷菸在內；美國除禁止花香、果香、巧克力等加味菸，目前食品藥物管理局（FDA）已修法終止薄荷作為菸草加味，預估2023年起禁止所有加味菸，籲請立委不要放棄禁止加味菸品。

針對「印製大幅警示圖文」，拒菸聯盟表示，印製警示圖文、素面包裝可嚇阻年輕人接觸菸品，更是世界衛生組織（WHO）10多年來政策之一，全球已有134個國家或地區實施「菸品容器印製警示圖文」，台灣雖在其中，但現行印製面積僅35％，排名全球倒數第4。政院版修正條文將警示圖文加大至85%，而非全球第3，僅是搶進世界前20強之列。

不要縱容「加熱菸載具隨便行銷」，拒菸聯盟表示，政院版修正草案中，未將加熱菸載具和菸本身視為一體，即使12條規範「載具不能廣告」，但未規範販售對象、網路販售或商店陳列，等於任由載具行銷，尤其目前各大跨國菸草公司「將菸草柱、載具各自命名」，台灣現已出現加熱菸品牌「iQOS」、「lil」、「glo」、「Ploom」的招牌，未來政院版若通過，恐淪為合法掩護非法，店內同時可購電子煙或加熱菸。

拒菸聯盟表示，草案規劃以「健康風險評估」來做為加熱菸的嚴管機制，即使再次修正，在第12條規範「不能以通過健康風險評估做宣傳」，但「健康風險評估」本身就是一種誤導性字眼，不僅WHO發布聲明譴責，也將落入菸商陷阱。過去1970年代菸商推出「淡菸」試圖誤導部分菸品危害小，直到1990年研究證實淡菸未減少危害，還會影響吸菸者戒菸意願、延長吸菸時間，年輕族更容易買。

聯盟指出，政府草案的「健康風險評估」用詞就如同「淡菸」概念一般，把菸品的風險分等級，這樣會誤導國人以為通過健康風險評估的是危害較低的菸品，而且還是政府掛保證，有鼓勵民眾使用之嫌，更違反WHO公約第11條及13條「禁止任何虛假、誤導、欺騙或可能對其特性、健康影響、危害或釋放物產生錯誤印象的手段」。

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