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藍轟閣揆不換沒反省：民進黨敗選報告應由民眾打分數

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委林家興。圖／林家興提供
國民黨文傳會副主委林家興。圖／林家興提供

民進黨中央今天公布2022敗選檢討報告，敗選原因包括黑金、論文案、抗中失靈、疫情下的經濟問題、俄烏戰爭後兵役議題等。國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨的敗選檢討報告，應該由民眾來打分數；而內閣敗選至今竟然仍未改組、閣揆仍未下台，令人感受不到執政黨反省的決心。

林家興表示，真正令人有感的敗選檢討，就是盡快以行動扭轉諸多錯誤的施政方向，包括經濟、能源、防疫、治安、徵稅及國防等民眾關心的議題，執政黨都應盡快拿出務實解方，回應民眾期待，更不應該在解決自身的問題之前持續甩鍋、攻擊在野黨與民間意見領袖。

林家興質疑，內閣敗選至今竟然仍未改組、閣揆仍未下台，「好官我自為之」的醜態，也同樣令人感受不到執政黨謙卑反省檢討的決心，相信民眾會持續透過投票的行動發聲，表達對執政黨的失望與不滿，國民黨也會繼續站在民眾這一邊，強力監督執政黨，為民眾的需要與福祉打拚。

林家興 民進黨

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